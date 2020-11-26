Kaç KPSS puanı ile nerelere girilir? KPSS Ön Lisans 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69 KPSS ile memur alımı yapan kurumlar?

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS sınavlarıyla devlet memuru alımları yapılıyor. 2020 yılında lisans ve ön lisans KPSS sonuçları açıkladı. Sınav sonuçlarının ardından adaylar nerelere yerleşebileceklerini araştırmaya başladı.
Kamu kurum ge kuruluşlarına göre istenen puan değişmektedir. KPSS sınavında 60 puan alanlar da bazı kurumlara yerleşebiliyor. İşte KPSS 60 puan ile girilebilecek kurumların listesi;
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2020/KPSS/TERCIH1/minmaxlisans13082020.pdf
Son Güncelleme: 26.11.2020 20:39