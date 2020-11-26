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Kaç KPSS puanı ile nerelere girilir? KPSS Ön Lisans 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69 KPSS ile memur alımı yapan kurumlar?

2020 KPSS sınav sonuçlar açıklandı. Sınava giren gençler kaç KPSS puanı ile nerelere girilir, KPSS ön lisans 60 puanıyla memur alımı yapan kurumları araştırıyor.

26 Kasım 2020 Perşembe 20:39
Kaç KPSS puanı ile nerelere girilir? KPSS Ön Lisans 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69 KPSS ile memur alımı yapan kurumlar?
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ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS sınavlarıyla devlet memuru alımları yapılıyor. 2020 yılında lisans ve ön lisans KPSS sonuçları açıkladı. Sınav sonuçlarının ardından adaylar nerelere yerleşebileceklerini araştırmaya başladı.


Devlet memuru olmak için 18 yaşının doldurulması ve T.C Vatandaşı olunması gerekmektedir. Bunun yanı sıra alım yapacak kurumun istediği KPSS puanına sahip olunması gerekiyor.

Kamu kurum ge kuruluşlarına göre istenen puan değişmektedir. KPSS sınavında 60 puan alanlar da bazı kurumlara yerleşebiliyor. İşte KPSS 60 puan ile girilebilecek kurumların listesi;

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2020/KPSS/TERCIH1/minmaxlisans13082020.pdf



Son Güncelleme: 26.11.2020 20:39
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Anahtar Kelimeler:
KPSSMemur
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