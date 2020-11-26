Kaç KPSS puanı ile nerelere girilir? KPSS Ön Lisans 50-51-52-53-54 KPSS ile memur alımı yapan kurumlar?

KPSS önlisans sonuçlarının açıklanması üzerine adaylar 50 ila 54 puan arasında hangi kurumlara başvuru yapılabileceğini araştırmaya başladılar. Bu puanlarda memur alımları son derece az olmaktayken üniversite hastaneleri dönem dönem KPSS puan sınırı olmadan personel alımları yapabilmektedir.

2020 KPSS önlisans hangi bölüm kaç puanla atanır?

Önlisans KPSS ile başvuru yapılabilecek memurluklar nelerdir?

Hangi bölümlere ne kadar puanla atanabileceğinizi öğrenebilmek için https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2020/KPSS/TERCIH1/minmaxonlisans13082020.pdf adresini inceleyebilirsiniz.

50-54 arasında KPSS puanı alan adaylar Diyanet İşleri, Jandarma ve MSB alımlarını takip edebilirler. Asker alımlarında KPSS 60 puan şartı istenirken, bando sınıfında puan şartı istenmemektedir. Bu nedenle askeri alımlarda yalnızca bando sınıfına başvuru yapabilirsiniz.