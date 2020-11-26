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Kaç KPSS puanı ile nerelere girilir? KPSS Ön Lisans 50-51-52-53-54 KPSS ile memur alımı yapan kurumlar?

Önlisans KPSS sonuçları açıklandı ve adaylar 'Kaç KPSS puanı ile nerelere girilir, KPSS Ön Lisans 50-51-52-53-54 KPSS ile memur alımı yapan kurumlar?' sorularının yanıtını araştırmaya başladılar.

26 Kasım 2020 Perşembe 19:15
Kaç KPSS puanı ile nerelere girilir? KPSS Ön Lisans 50-51-52-53-54 KPSS ile memur alımı yapan kurumlar?
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KPSS önlisans sonuçlarının açıklanması üzerine adaylar 50 ila 54 puan arasında hangi kurumlara başvuru yapılabileceğini araştırmaya başladılar. Bu puanlarda memur alımları son derece az olmaktayken üniversite hastaneleri dönem dönem KPSS puan sınırı olmadan personel alımları yapabilmektedir.

2020 KPSS önlisans hangi bölüm kaç puanla atanır?


Hangi bölümlere ne kadar puanla atanabileceğinizi öğrenebilmek için https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2020/KPSS/TERCIH1/minmaxonlisans13082020.pdf adresini inceleyebilirsiniz.

Önlisans KPSS ile başvuru yapılabilecek memurluklar nelerdir?

50-54 arasında KPSS puanı alan adaylar Diyanet İşleri, Jandarma ve MSB alımlarını takip edebilirler. Asker alımlarında KPSS 60 puan şartı istenirken, bando sınıfında puan şartı istenmemektedir. Bu nedenle askeri alımlarda yalnızca bando sınıfına başvuru yapabilirsiniz.  



Son Güncelleme: 26.11.2020 19:15
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Anahtar Kelimeler:
önlisans KpssMemur Alımı
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