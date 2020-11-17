Kabine toplantısında yüz yüze eğitim kararı çıktı! Uzaktan eğitim hangi tarihe kadar devam edecek ?

Yaşanan korona virüs pandemi süreci sebebiyle 2020 2021 Eğitim Öğretim yılı 31 Ağustos 2020 tarihinde uzaktan eğitim olarak başlamış ve bir çok kademe 21 Eylül,5 Ekim ve 2 Kasım tarihlerinde aşamalı olarak yüz yüze eğitime geçmişti. Sadece ortaokul 6,7 ve Lise 10,11. sınıflar tamamen uzaktan eğitime devam ediyordu.

Son günlerde artan korona virüs vaka sayıları sebebiyle yüz yüze eğitim devam edecek mi ? soruları gündeme gelmiş ve karar için bugün yapılan Kabine Toplantısı bekleniyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanan kabine toplantısında yüz yüze eğitim ile ilgili olarak önemli bir karar açıklandı.

31 ARALIK 2020 TARİHİNE KADAR UZAKTAN EĞİTİM YAPILACAK

Kabinede alınan karara göre aşamalı yüz yüze eğitim olarak başlayan 2020-2021 Eğitim öğretim yılı 31 Aralık 2020 tarihine kadar sadece uzaktan eğitim olarak devam edecek. Bu süreçte okullarda yüz yüze eğitim olmayacak ve tüm kademelerde tüm dersler uzaktan eğitim olarak devam edecek.