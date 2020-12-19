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Jeoloji Mühendisi nedir, ne iş yapar? Jeoloji Mühendisi olmak için yapılması gerekenler nelerdir?

Jeoloji Mühendisi olmak için neler yapmak gerekir? Devlet bünyesinde ve özel sektörde iş bulmanın mümkün olduğu Jeoloji Mühendisliği merak edilmiştir. Çalışma alanları ve koşulları araştırılmıştır.

19 Aralık 2020 Cumartesi 19:05
Jeoloji Mühendisi nedir, ne iş yapar? Jeoloji Mühendisi olmak için yapılması gerekenler nelerdir?
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Jeoloji Mühendisi Nedir? Ne İş Yapmaktadır? Jeoloji Mühendisi Nasıl Olunur?

Jeoloji mühendisi çalışma şartları ile çalıştıkları saat aralığı merak edilmektedir.

Üniversitede bölüm tercihi yapılmadan önce ya da herhangi bir bölümden mezun olduktan sonra bireyler çalışabilecekleri sektörleri araştırmaktadırlar. Hayatlarını geçirecekleri iş alanını araştırmaları oldukça normal ve yapılması gereken bir şeydir.

Jeoloji Mühendisi Nedir?

Yer küre’ nin oluştuğu günden bu yana yer kürenin yapısal değişimlerini araştıran, yer kabuğunun hem yüzeyinde hem de alt kısmında incelemelerde bulunan mühendislerdir.

Jeoloji mühendisi ne iş yapar? Jeoloji mühendisi görevleri nelerdir?

Jeoloji Mühendislerinin görevleri temel olarak şu şekildedir:

  • Yeraltı ve yerüstü doğal zenginliklerinin birikimi ve dağılımını inceleyerek bunların oluşma sebeplerini araştırmaktır
  • Yeryüzü ile ilgili jeolojik haritalandırma faaliyetleri yürütmek
  • Doğal afetlerin nedenlerini araştırarak olabilecek yıkımları önlemeye yönelik faaliyet göstermek
  • Fosillerden alınmış öneklerin kimyasal açıdan incelemesinin yapılması
  • Jeotermal kaynakların oluşum süreçlerine ve etkin kullanma yöntemlerine ilişkin araştırmalar yapmak ve verimli kullanılması için gereken alt yapıyı sağlamak
  • Çalışılan kurumların isteklerine yönelik talep edilen işe göre proje üretmek ve bu projenin hatasız olarak ilerlemesini sağlamak için gerekli denetlemeleri yapmak
  • Kendisine bağlı bir şekilde çalışan birimlerin denetlenmesini ve yönetilmesini sağlamak

Jeoloji Mühendisi Olmak İçin Yapılması Gereken Şeyler Nelerdir? Jeoloji Mühendisi Olarak Nasıl Çalışılır?

Jeoloji mühendisi olmak isteyen kişiler öncelikle bu bölümden ya da bunun türevi bir bölümden mezun olmalıdır. Lisans programı olarak bitirilmelidir. Ekstra olarak lisansüstü eğitimde de farklı bir lisans programı mezunu olarak başvuruda bulunabilirsiniz.

Bölümden mezun olduktan sonra hizmet vermek istediğiniz yere göre kendinizi geliştirmeniz gerekmektedir. Devlet bünyesinde çalışmak isterseniz KPSS’ ye girmelisiniz.  Gereken puan alındıktan sonra atamaları takip etmeli ve başvuruda bulunmalısınız.

Özel sektörde çalışmak isterseniz, bu durumun hem artı hem de eksi yönleri olacaktır. KPSS sınavı problem olmayacak ancak sektörde rekabet içinde bulunacaksınız. Öne çıkmak için donanımlı olmanız, yabancı dil bilmeniz gerekmektedir.

Jeoloji Mühendisi Çalışma Şartları Ne Durumdadır? Çalışma Saatleri Nelerdir?

Jeoloji mühendisleri, bir projede yer alırken ofis gibi ortamların yanında sahada da görev almaktadırlar. Bu durum mental ve fiziksel anlamda yıpratıcı olabilmektedir.

Projenin içeriği bakımından çalışma saatleri hakkında kesin bir şey söylenemez.

Mesleğe yeni başlayan bir birey, özel sektörde çalışıyorsa maddi ve manevi açıdan tatminsizlik yaşayabilir. Zaman geçtikçe edinilen deneyimler sonucunda istenilen koşullarda çalışma ortamı oluşabilir. Devlet bünyesinde ise daha uygun koşullarda çalışıldığı söylenmektedir.

 

 



Son Güncelleme: 19.12.2020 19:05
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