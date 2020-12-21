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Jeofizik mühendisliği ne iş yapar, nerelerde çalışır, çalışma şartları neler?

Üniversite sınavına hazırlanan adaylar bir yandan da meslek seçimi yapmaya çalışıyorlar. Bunu içinde mesleklerin içeriklerini ve çalışma alanlarını, koşullarını araştırıyorlar. Bu haberimizde Jeofizik mühendisliği mesleğini araştırdık.

21 Aralık 2020 Pazartesi 20:15
Jeofizik mühendisliği ne iş yapar, nerelerde çalışır, çalışma şartları neler?
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Jeofizik mühendisi, manyetik, elektrik ve sismik de dahil olmak üzere farklı metotlar kullanarak yeryüzünün fiziki taraflarını inceler. Jeofizik mühendisinin görevleri içinde, sismik keşif, petrol, gaz şirketleri için sismik veriler üretmek, yeraltı suyu ve petrol gibi doğal kaynakları bulma işleri vardır.

Jeofizik mühendisleri, yeraltında bulunan enerji ve hammadde kaynaklarının bulunmasını, kayaların konumlarını, yeryüzünü fiziki yanlarını inceler. Jeoloji mühendisleri, yeraltı kaynağı bulunmasında ve olası bir doğal afete karşı önlemler alınmasında önemli yere sahiptir.,

Jeofizik mühendisinin görevleri

Madencilik, petrol, doğalgaz endüstrileri ve kamu kurumlarında çalışan mühendisler genel olarak şu işleri yapalar:

  • Ölçüm sonuçlarını raporlamak ve sunmak,
  • Uygun sismik ölçüm ve veri işleme tekniklerine karar vermek,
  • Rezervuar hacimlerini ölçmek,
  • Potansiyel petrol ve gaz verimlerini değerlendirmek,
  • Kendisine bağlı çalışan kişilerin denetimini yapmak ve onların organize olmalarını sağlamak,
  • Deniz ve okyanusların fiziksel yapılarını incelemek.

Jeofizik mühendisi olmak için ne yapılmalı?

İlk olarak gerekli eğitim alınmalıdır. Bu da üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinde verilmektedir. Bu bölümden diploma alındıktan sonra lisansüstü programa girilebilir. Bu da kişinin daha donanımlı olmasını sağlar. Ardından işe girme zamanı gelir. Bu aşamada ise özel sektörde çalışacak olanlar şirketlerin iş başvurularına katılmalıdır. Şirketler genellikle donanımlı insanlara öncelik verdiği için alanınızda kendinizi geliştirmeniz gerekmektedir. Kamuda çalışmak için ise KPSS’ye hazırlanılması gerekiyor. İstenilen puan alındıktan sonra atanma beklenmelidir.



Son Güncelleme: 21.12.2020 20:15
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