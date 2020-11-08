İzmir 1 haftalık tatil uzatıldı mı? Yüz yüze dersler ertelendi mi? 9 Kasım okullar tatil mi, online ders var mı?

İzmir’de geçtiğimiz hafta yaşanan deprem sonrasında 114 vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve 1035 kişinin de yaralandığı ifade edilmişti. Deprem sonrasında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir’de okullara 1 haftalığına ara verildiğini açıklamıştı.
İzmir 9 Kasım Okul Var mı?
Bakan Selçuk “İzmir’de deprem sonrası eğitim için öğrenci, öğretmen ve velilerimizin hazır bulunuşluklarının kolaylaştırılması adına eğitim öğretim faaliyetlerimizi bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldık” dedi.
Son Güncelleme: 08.11.2020 21:53