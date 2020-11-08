İzmir 1 haftalık tatil uzatıldı mı? Yüz yüze dersler ertelendi mi? 9 Kasım okullar tatil mi, online ders var mı?

İzmir’de geçtiğimiz hafta yaşanan deprem sonrasında 114 vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve 1035 kişinin de yaralandığı ifade edilmişti. Deprem sonrasında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir’de okullara 1 haftalığına ara verildiğini açıklamıştı.

İzmir 9 Kasım Okul Var mı?

Bakan Selçuk tarafından yapılan açıklama sonrasında İzmir’de okulların 1 haftalığınaedildiği aktarılmıştı. Belirtilen sürenin dolması ardından gözler yeniden bakana çevrildi. Okulların 9 Kasım’da olup olmayacağı öğrenci ve veliler tarafından merak edilen konulardan biri haline geldi. Son olarak Milli Eğitim Bakanı Selçuk’un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre İzmir’de okullar 1 hafta daha tatil edildi.

Bakan Selçuk “İzmir’de deprem sonrası eğitim için öğrenci, öğretmen ve velilerimizin hazır bulunuşluklarının kolaylaştırılması adına eğitim öğretim faaliyetlerimizi bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldık” dedi.