İstiklal Marşı ödülünü kazandı ama reddetti

ilinin Kula ilçesine bağlı İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde İstiklal Marşının 100. yılı anısına İstiklal Marşı’nı güzel okuma yarışması düzenlendi. Bu yarışmada aynı zamanda Mehmet Akif Ersoy‘u anma günü olarak kayıtlara geçti. Yarışmada öğrencilerin İstiklal Marşı’nı okuma konusundaki özverileri duygusal anlara sahne oldu. Yarışmayı ikincilikle tamamlayan Fatih Okulu’nu okuyan altıncı sınıf öğrencilerinden, İstiklal Marşı’nı okumanın çok kıymetli olduğunu ve bu marşa bir ödül konmayacağını ifade ederek kendisine takdim edilen ödülü reddetti. Millete adanmış bir marş için ödül alamayacağını söyleyen Turan, “Ben bir altıncı sınıf öğrencisiyim. Yarışmada ikinci oldum. İstiklal Marşı’mızın yazarı Mehmet Akif Ersoy bu mükemmel marşı yazdığı için Herhangi bir ödül almamış. Ecdadımız böyle karakterli bir duruş sergilemişken benim bu ödül almam doğru olmazdı. Dolayısıyla İstiklal Marşı’na herhangi bir ödül kurulabileceğini düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.