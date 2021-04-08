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İstanbul'da tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek mi?

Vaka sayılarının tırmanışa geçmesiyle birlikte bazı illerdeki okullardan uzaktan eğitime geçme haberleri gelirken, megakent İstanbul'da hibrit eğitim devam ediyor. Risk haritasına göre yüksek riskli iller grubunda yer alan İstanbul'da tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek mi?

08 Nisan 2021 Perşembe 18:30
İstanbul'da tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek mi?
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Mart ayında başlayan normalleşme süreciyle birlikte bazı illerden vaka sayılarının yoğun görüldüğü okullardan tam zamanlı uzaktan eğitime geçilme haberleri gelmeye devam ediyor.

Peki Megakent İstanbul'da tam zamanlı olarak uzaktan eğitime geçilecek mi?

Milli Eğitim Bakanlığı almış olduğu karar gereği ülke genelinde hibrit olarak yüz yüze eğitimi başlattı ancak İl Valiliklerine yerine karar uygulaması kapsamında uzaktan eğitime geçebilme kararını verme yetkisini bıraktı.

Son günlerde vaka sayılarında yükselişle birlikte özellikle megakent istanbul'da hibrit eğitim devam ederken, tam zamanlı uzaktan eğitim tartışılmaya başlandı. Fakat İStanbu Valiliği tarafından şu ana kadar verilmiş herhangi bir karar yok. Megakentte Mart ayı başında alınan yüz yüze eğitim kararı devam ediyor. Diğer bir değiştle megakentin köylerinde ki tüm kademelerde tam zamanlı yüz yüze eğitim devam ederken, merkez ilçelerde ise İlkokul kademelerini tamamı, ortaokul 8 ve lise son sınıflar seyreltilmiş olarak, meslek liseleri ise uygulamalı derslerde yüz yüze eğitime devam ediyor.

Öte yandan Bakanlık tarafından son açıklanan risk haritasına göre megakentte 100 binde görülen vaka sayısı 591'lere dayandı. Vaka sayılarında ki artış böyle devam edersen, Ramazan ayında İl Valiliğinin yerinde karar uygulaması kapsamında tam zamanlı uzaktan eğitime geçmesi kuvvetle muhtelemen görünüyor.



Son Güncelleme: 08.04.2021 18:30
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulMebYüz Yüze Eğitim
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