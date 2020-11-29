İstanbul'da anaokulları ve kreşler kapatıldı mı, anaokulları uzaktan eğitim nasıl olacak?

İstanbul Valiliği’nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım sonrasında milyonlarca kişi İstanbul’daki anaokulu ve kreşlerin kapatılıp kapatılmadığına yönelik araştırma yapmaya başladılar.

İstanbul’da Anaokulları ve kreşler kapatıldı mı?

Anaokulları uzaktan eğitime mi geçti?

Son dönem içinde ciddi oranda artış gösteren Covid-19 salgını vakalarının önüne geçebilmek adına hükümet ve valilikler yeni tedbirler almaya başladılar. Son olarak İstanbul Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun almış olduğu karar ile birlikte 1 Aralık 2020’den 4 Ocak 2021 tarihine kadar şehir kapsamındaki tüm anaokulu ve kreşlerde eğitim öğretimin uzaktan yapılacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan bildiri kapsamında Covid-19 salgınına karşı, ilgili yerleşim yerindeki Covid-19 vakaları seyrine bağlı olarak 4 Ocak tarihine kadar il ya da ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yüz yüze eğitim yapan okul öncesi eğitim kurumları için uzaktan eğitim kararı verilebileceği ifade edilmişti. Alınan son karar ile birlikte İstanbul kapsamındaki tüm anaokulu, anasınıfı ve okul öncesi eğitim kurumlarının 1 Aralık’tan 4 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime geçiş yapacakları bildirildi.