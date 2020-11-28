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İstanbul Valiliği duyurdu! Resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitime uzaktan devam edilecek

İstanbul Valiliği almış olduğu son dakika kararı ile il genelinde resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitime uzaktan devam edileceğini duyurdu.

28 Kasım 2020 Cumartesi 21:54
İstanbul Valiliği duyurdu! Resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitime uzaktan devam edilecek
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Milli Eğitim Bakanlığı ara tatil sonrasında 23 Kasım tarihinden itibaren 4 Ocak 2021 tarihine tüm kademelerde yüz yüze eğitime ara verildiğini, devlet ve özel okullarda tüm kademelerde ki sınıfların bu tarihler arasında uzaktan eğitim yapacaklarını açıklamıştı.

Ancak çalışan anne ve babaların çocuklarının mağdur olmaması için okul öncesi ve anaokullarının bu süreç içinde 5 gün yüz yüze eğitim yapacakları açıklanmış ve daha sonra bu karar İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin insiyatifine bırakılmıştı.

Bugün megaken İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili bir açıklama geldi ve il genelinde artan korona virüs vakaları sebebiyle resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitime uzaktan devam edileceğini duyurdu. 

KONUYLA İLGİLİ RESMİ YAZI 

 



Son Güncelleme: 28.11.2020 21:54
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Anahtar Kelimeler:
Istanbul MemOkul öncesi Uzaktan EğitimAnasınıfı
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