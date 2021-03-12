İstanbul Valiliği duyurdu! Okullara girişte HES koduna bakılacak

2 Mart tarihinde başlayan normalleşme sonrasında vaka sayılarında ki yükseliş karşısında yeni tedbirler gelmeye devam ediyor.

Özellikle megakent İstanbul'da son günlerde vaka sayılarının artmasıyla birlikte riskin yükselmesi ve kentin kırmızı renk grubuna ( Yüksek riskli il) girmesiyle birlikte Valilikten yeni önlemler geldi.

İstanbul Valiliği yapmış olduğu resmi açıklamada Okullar dahil tüm kamu kurum ve kuruluşlarına girişte kişilerinkoduna bakılacağını duyurdu.

Bu açıklama ile birlikte özellikle okullara girişlerde personeller tarafından HES kodu sorgulaması yapılacak ve durumu riskli olan kişiler ile HES kodu bulunmayan kişiler içeriye alınmayacak.