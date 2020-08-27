İstanbul Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri - Anadolu Liselerinin 2020 yılı güncel puan tablosu belli oldu

Milyonlarca aday Liseye Geçiş Sınavı (LGS)’de ter döktü ve adaylar kısa bir süre önce puanlarını ve sıralamalarını öğrenebildiler. Bu süreçte İstanbul’daki Fen, Anadolu ve Sosyal Bilimler liselerinin puan grafikleri de ortaya çıktı. Adayların tercih etmeyi planladıkları okulların puanları ve sıralamaları ortaya çıkmıştır.

2020 yılında İstanbul bünyesindeki Fen liseleri içerisine 2 yeni lise daha eklendi. Bu liseler ise Küçükçekmece Fen Lisesi ile Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi’dir. 2019 yılında Fen liselerinin öğrenci kontenjanı 1710 iken, 2020 yılında bu sayı 1638 olarak güncellenmiştir.

Sosyal Bilimler Liseleri’nde kontenjanlar 2019 yılında 330 iken, 2020 yılında bu sayı 476’ya yükselmiştir.

Anadolu Liseleri içerisine ise 2020 yılında 5 yeni liseye daha yer verilmektedir. Bu süreçte 2019 yılında Anadolu Lisesi kontenjanı 11.920 iken, 2020 yılında bu sayı 18.134 olarak artış göstermiştir.

İstanbul Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri taban puan – kontenjan

İstanbul Anadolu liseleri