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İSMEK kursları iptal mi edildi? İSMEK kursları ne zaman açılacak, kurslar kapatıldı mı?

İBB, İSMEK kurslarının iptal edilip edilmediğini, İSMEK kurslarının ne zaman açılacağını ve kursların kapatılıp kapatılmadığına ilişkin merak edilenleri açıkladı.

17 Kasım 2020 Salı 16:57
İSMEK kursları iptal mi edildi? İSMEK kursları ne zaman açılacak, kurslar kapatıldı mı?
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Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen iller arasında İstanbul yer alıyor. 19 Kasım Perşembe günü itibariyle yürürlüğe girmesi beklenen yeni tedbirler çerçevesinde yüz yüze eğitime başlaması planlanan İSMEK kurslarının da ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

İBB’ye ait kültür merkezlerinin kapalı kalması ile müzelere ek olarak SPOR A.Ş. tarafından işletilen İBB Spor Teesisleri’nin de kapatılmasına karar verildi.

İSMEK kursları kapatılacak mı?


Kayıt dönemi devam eden ve kısa sürede yüz yüze eğitime başlaması hedeflenen İSMEK kurslarının açılış tarihi ileri bir tarihe ertelendi. Online kursların da belirli alanlarda devam edeceği öğrenildi.

Kültür Merkezleri’nin kapalı kalmaya devam edeceği, kapalı salonda izleyicisi bulunan sahne sanatlarının online olarak yapılması kararı alındı.

İBB bünyesindeki açık hava kapsamında olmayan müzelerin tamamı pandemi nedeniyle kapatılacak.



Son Güncelleme: 17.11.2020 16:57
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Anahtar Kelimeler:
IbbIsmek
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