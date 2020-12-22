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İşletme mühendisliği ne iş yapar, nerelerde çalışır, çalışma şartları neler?

Meslek seçimi yaparken dikkat edilen en önemli unsur o işi yapıp yapamayacağımızdır. Buna karar verdikten sonra seçtiğimiz mesleğin çalışma koşullarını ve alanlarını araştırırız. Üniversite sınavına az bir zaman kala adaylar meslek seçimine başladı. Bu doğrultuda bugünkü haberimizde işletme mühendisliğini araştırdık.

22 Aralık 2020 Salı 22:04
İşletme mühendisliği ne iş yapar, nerelerde çalışır, çalışma şartları neler?
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İşletme mühendisliği nedir ve görevleri nelerdir?

İşletmelerde, bilişim, insan kaynakları, pazarlama, satış, servis, tedarik, operasyon, sevkiyat gibi işlerde sistemlerin iyi bir şekilde yürütülmesini ve yeni işletme sistemlerinin tasarımı bunun dışında mevcut sistemlerle entegre edilmesinden sorumlu kişi işletme mühendisidir. Yani kısaca işletme alanında bilimsel tekniklerle mühendisliği birleştirerek iyi performans gösteren kişilerdir.

İşletme mühendisi istihdam ettiği işletmenin, üretim alanının olduğundan daha fazla kar etmesi, üretim maliyetlerinin düşürülmesi gibi işlerde görev alırlar. Bunun dışında ürünlerin pazarlanmasında ve satılmasında da görev alırlar. Daha ayrıntılı anlatacak olursak şu görevleri yapmaktadırlar:

  • Şirketin veya işletmenin hedef ve stratejileri doğrultusunda süreçlerin iyi bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
  • İşletmedeki her alan için gerekli sistemlerin tasarımını sağlamak,
  • Üretim planı oluşturmak,
  • Kalite kontrol süreçlerine yardımcı olmak,
  • İşletme süreçlerinde veri toplamak verilerin analizini yapmak,
  • İşletmedeki birimler arsındaki uyumu, koordinasyonu sağlamak,
  • Gerektiği zaman işletmenin yönetim ve denetimini üzerine almak.

İşletme mühendisi olmak için ne yapılmalı?

Bu mesleği icra edebilmek için öncelikle eğitiminin alınması gereklidir. Bunun için de Üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinde eğitim almak gerekir. Bu lisans eğitimi tamamlandıktan sonra kişi isterse daha donanımlı olmak adına lisansüstü eğitimini de alabilir. Mezun olduktan sonra ise kamu çalışmak isteyenler KPSS’ye hazırlanmalı ve istenilen puanı aldıktan sonra atanmayı beklemelidir. Özel sektörde çalışmak isteyenler ise şirketlerin iş ilanlarına başvurmalı ve iyi bir donanıma sahip olmalıdır.



Son Güncelleme: 22.12.2020 22:04
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