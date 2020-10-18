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İOKBS sınavı kazanan kişiler banka kartlarını nereden alacaklar? 2020

Son günlerde gündemde tartışmalara neden olan İOKBS sınavı kazanan kişiler banka kartlarını nereden alacaklar? hakkında neler olup bittiğini birçok kişi merak ediyor. İOKBS sınavı kazanan kişiler banka kartlarını nereden alacaklar? ile ilgili olarak güncel bilgileri okurlarımızla 18.10.2020 tarihli haberimizde paylaştık.

18 Ekim 2020 Pazar 09:10
İOKBS sınavı kazanan kişiler banka kartlarını nereden alacaklar? 2020
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MEB; Vakıfbank'tan bursunu alan öğrencilerin Vakıfbank'tan burs almaya devam edeceklerini, PTT'den burs alan kişiler ise yine PTT’den bursu alacaklarını açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel İdaresi bursların ödenmesine ilişkin bazı açıklamalarda bulundu. Mektubun 20 Mart 2020 tarihli 5768258 numaralı mektubu. Milli Eğitim Bakanlığı ile Vakıfbank T.A.O ile PTTA.Ş. arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve orta öğretim kurumlarında öğrenim gören burslu öğrenciler için burs;

  1. Vakıfbank'tan burs alan öğrenciler Vakıfbank'tan burs almaya, PTT'den burs alan öğrenciler ise PTT'den burs almaya devam edecek.
  2. Burs her ayın 25'inde ön yüklemeli banka kartına aktarılacaktır.
  3. Kart; ön yüklemeli olacak ve pos taşıma işlevine sahip olacaktır.
  4. Vakıfbank, sözleşme süresi boyunca öğrenciden aylık veya yıllık hesap yönetim ücretlerinin ödenmesi, kart ücretleri, bakiye sorgulamaları, hesap işlem ekstreleri, kart basımı için başka herhangi bir ücret ve / veya ücret talep etmeyecektir ve benzer banka işlemlerini.
  5. Son on işlemde PTT, öğrencilerden aylık veya yıllık hesap bakım ücreti, kart ücreti, bakiye sorgulama ve PTT hesap işlemleri adına herhangi bir ücret talep etmeyecektir. BDDK düzenlemelerine göre kayıp, hırsızlık ve benzeri nedenlerle yılda iki kez kart değiştirildikten sonra kartın yenilenmesi gerekiyorsa kart ücreti kart maliyetine göre tahsil edilecektir.
  6. Sadece hak sahiplerine ödeme yapılacak, hak sahibinin ebeveynlerine, vasilerine, mütevellilerine ve temsilcilerine değil.
  7. Ödemeler, PTT'nin işyerlerinden, imzalı olarak ibraz ettikleri kimliğin fotokopisi yapılarak tahsil edilir; Manuel olarak teslim edilecek önceden yüklenmiş kartlar ile yapılacaktır.
  8. PTT işyerine kart değiştirme ve durum kaybı / hırsızlık ihbarı verilmesi halinde PTT kart en kısa sürede hak sahibine verilecektir. PTT çağrı merkezi numarası 444 1 788'dir. En son cep telefonu numarasına sahip öğrenci kartın şifresini unutursa, şifreyi belirlenen numara üzerinden SMS ile alabilir.
  9. PTT kartı olan öğrenciler tüm PTT işyerlerini ve PTT'yi ziyaret edebilir; PTT tarafından yapılan son on işlemden ücretsiz olarak para çekebilir, şifre alabilir / hesap işlemlerini değiştirebilir. Pttkart diğer bankaların ATM'lerinde de kullanılabilecek olup, diğer bankaların ATM'lerinden yapılan işlemlerde banka ve bankalar arası Banka Kart Merkezi tarafından alınan hizmet bedeli oranları geçerli olacaktır.
  10. Vakıfbank ön ödemeli kartını kaybeden öğrenciler, kimlik fotokopisi için şahsen başvurarak PTT ofisinden yeni ön yüklemeli kart alacaklardır.
  11. 2020-2021 akademik yılında yeni burs alan öğrenciler, PTT ofisinden aldıkları ön yüklemeli kartla bursunu alacaklar. Önceden yüklenmiş PTT kartları il ve bölgeler Milli Eğitim Bürosuna değil, sadece PTT işyerlerine başvuran öğrencilere gönderilecektir.
  12. Vakıfbank kartını herhangi bir nedenle kaybeden Vakıfbank kart öğrencileri iptal edilir ve kullanılamaz. Öğrenciler aldıkları PTT kartından burs alacaklardır.

Ayrıca öğrencilerin, velilerin ve okul yöneticilerinin e-Burs modülü aracılığıyla burslarını ön yüklemeli kartlara aktarabilmelerini veya geçmiş burs ödemeleri hakkında bilgi alabilmelerini sağlamak için yeni bir ekran açmıştır.



Son Güncelleme: 18.10.2020 09:10
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Anahtar Kelimeler:
VakıfBankBursPtt
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