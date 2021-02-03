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İOKBS 2021 MEB bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman?

Eski ismi Parasız Yatılı Bursluluk Sınavı (PYBS) olan İOKBS’nin sınavlarının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB); ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler için düzenleyeceği sınavla ilgili başvuru kılavuzlarını yayımladı. Burs hakkından yararlanmak isteyen birçok öğrencilerin soruları İOKBS 2021 MEB bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman soruları oldu. İşte detaylar...

03 Şubat 2021 Çarşamba 19:56
İOKBS 2021 MEB bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman?
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İOKBS yani bilinen adı ile bursluluk sınavları her sene olduğu gibi bu senede binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilecek. İlk ve Ortaöğretim kurumları tarafından yakından takip edilmekte olan sınavlar ile ilgili detaylar da belli oldu. Bu kapsamda uzun bir süredir sorulmakta olan sorular yanıt buldu.

 

2021 İOKBS başvuru tarihi nedir?

Ortaokullara düzenlenecek; 5’inci, 6’ncı, 7’nci, 8’inci, liseye hazırlık sınıfıyla 9’uncu, 10’uncu ve 11. Sınıflar için düzenlenecek olan İOKBS tarihleri de belli oldu.

 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan ilköğretim ve ortaöğretim kurumu bursluluk başvuru kılavuzuna göre, Bursluluk Sınavları için yapılacak olan başvuruların başlangıç tarihi 8- 26 Şubat 2021 tarihlerinde gerçekleşecek.

 

İOKBS başvuru kılavuzu için Tıklayın!

 

MEB tarafından düzenlenecek olan Bursluluk Sınavı hangi tarihte yapılacak?

 

5’inci, 6’ncı, 7’nci, 8’inci, liseye hazırlık sınıfıyla 9’uncu, 10’uncu ve 11. sınıflar için yapılacak olan İOKBS’nın yapılma tarihi 25 Nisan 2021 olarak saat 10.00’da gerçekleştirilecek.

 

İOKBS ne işe yarar?

Açılımı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı olan İOKBS; 5’inci, 6’ncı, 7’nci, 8’inci, liseye hazırlık sınıfıyla 9’uncu, 10’uncu ve 11. sınıflar için düzenlenen bir sınavdır. Sınavdan istenilen puanı alan öğrenciler eğitim hayatlarının büyük bir kısmında devlet tarafından verilecek düzenli bursa tâbi tutulacaktır. İOKBS’ında verilecek olan bursun hesaplaması; öğrencinin ailesindeki kişi başına düşmekte olan senelik gelire göre hesaplanacaktır.

 

İOKBS için başvurular nereden yapılır?

Bursluluk sınavına girecek olan öğrencilerin başvuruları “http://www.meb.gov.tr”, “http://www.odsgm.meb.gov.tr” ya da “https://e-okul.meb.gov.tr” resmi web sayfaları üzerinden yapılacaktır. Sınavın başvuru tarihinin 8-26 Şubat olacağı düşünülmekte lakin açıklamalar yine MEB tarafından yapılacaktır.

 

İOKBS başvuruda bulunmak için yerine getirilmesi gereken koşullar neler?

1)Türkiye Cumhuriyeti ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bir vatandaşı olunması,

2)Mevzuatta bahsi geçmekte olan kayıt ve kabul koşullarının yerine getirilmesi,

3)Ortaokulda, imam hatip ortaokulunda ya da özel olarak hizmet veren ortaokulların; 5, 6, 7, 8, liseye hazırlık sınıfıyla 9, 10 ve 11. Sınıfta bulunan bir öğrenci olunması.

4)İlk ve ortaöğretim eğitim düzeyinde, sınavın yapılacağı sene okulun değiştirilmesi yaptırımı veyahut ceza alınmış olunmaması.

5)Öğrencinin ailesinin bir önceki sene için senelik gelirlerinin toplamından; aile bireylerine düşen net paranın, içinde bulunduğu mali senenin Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu çerçevesinde belirtilmiş olan Milli Eğitim Bakanlığı okul pansiyonu ücreti için, bu ücretin minimum 4 katını geçmeyecek şekilde maddi imkandan yoksun olunması. Öğrencinin ailesinin 2020 senesinde yıllık gelir toplamlarının, aile bireylerine düşen paranın 2021 senesi Mali Yılında tespit edilecek 16 bin 80 Türk lirasını geçmemesi gerekmektedir. Ailenin maddi durumuna dikkat yalnızca 2020 senesine ait olan elde edilen bütün gelirlere bakılarak yapılacaktır.  

 



Son Güncelleme: 03.02.2021 19:56
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