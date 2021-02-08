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İOKBS 2021 Bursluluk sınavı kontenjan dağılımı

İOKBS bir diğer adı ile bursluluk sınavının 2021 yılı için ayrılan kontenjanları ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

08 Şubat 2021 Pazartesi 01:18
İOKBS 2021 Bursluluk sınavı kontenjan dağılımı
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Bursluluk sınavına giren öğrenciler ayrı yarı gruplarda yer alıyorlar. MEB’in yapmış olduğu bu gruplandırma belirli kriterler doğrultusunda oluyor. Öğrenciye tanınmış olan özel haklar, öğrencinin annesi ya da babasının öğretmen olması durumu, öğrencinin yaşadığı yerde okul olup olmaması bu kriterler içinde yer alıyor. Bu gruplandırma içinde yer almayan öğrenciler diğer kontenjan olan gruplandırma içinde yer alıyorlar.

Bursluluk sınavının (İOKBS) kontenjan dağılımı

Her sene verilen parasız yatılılık ya da bursluluk kontenjanları:

  1. %10’u “Kanunlar ile Özel Hak Tanınan Öğrenciler”e,
  2. %5’i Bakanlığa bağlı olan resmi okul ya da kurumlarda kadroyu ya da sözleşmeli olarak çalışmakta olan, emekli olmuş ya da vefat etmiş öğretmenlerin eğitimine devam eden çocuklarına,
  3. %5’i ailesinin ikamet ettiği yerde ortaokul, özel eğitim ortaokulu ya da imam hatip ortaokulu olmayan öğrencilere,
  4. %80’i a, b, c maddelerine dahil olmayan öğrencilere ayrılıyor.

Yukarıda belirtilen kontenjanlardan; a ile c maddelerinde yer alan kontenjanlar dolmadığı zaman kalmış olan kontenjan diğer öğrencilere ayrılmış olan %80’lik kontenjana eklenir. b maddesinde yer alan %5’lik kontenjan dolmadığında ise kalmış olan kontenjan, öğretmenlik dışında Bakanlık merkez, taşra ile yurt dışı kadrolarında çalışmakta olan diğer eğitim personeli çocuklarına kullanılıyor. Kontenjan yine dolmaz ise boş kalan kontenjan %80’lik kontenjana dahil olur.

Kanunlar ile özel hak tanınmış olan öğrenciler kimler?

İOKBS’de, kanunlar ile özel hak tanınmış olan öğrenciler için %10’luk bir kontenjan ayrılıyor. Kanunlar ile özel hak tanınmış olan öğrenciler şu şekildedir:

  • Sosyal Hizmetler Kanunun gereğince annesi ya da babası olmayan ya da korumasız halde olan çocuklar,
  • Çocuk Koruma Kanunu gereğince korumaya ihtiyacı olan çocuklar,
  • Terörle Mücadele Kanunu gereğince Şehit ile Gazi çocukları,
  • Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ya da bu Kanun hükümlerinin uygulanması ile aylık bağlanmasını gerektiren kanunlar,
  • Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,
  • T.C Emekli Sandığı Kanunu’nun mülga 45., 56., mülga 64., maddeleriyle 65. maddesinin 1. fıkrasının d bendi
  • Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 47. maddesi doğrultusunda harp ya da vazife malulü kabul edilenlerin çocukları kanunlar ile özel hak tanınmış olan öğrenciler içinde yer alıyorlar.

Bunlar haricinde, kontenjanın %5’lik kısmı öğretmenlerin çocuklarına, %5’lik kısmı da ailesinin ikamet ettiği bölgede okul olmayan çocuklar için ayrılmıştır. Diğer öğrenci grubunda yer alan öğrenciler toplam kontenjanın %80’lik bölümüne dahil olmaktadır. Diğer çocuk kontenjanının dışında olan kontenjanlar dolmazsa o kontenjanlar da diğer çocuk kontenjanını aktarılıyor.  

 



Son Güncelleme: 08.02.2021 01:18
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İOKBS2021Bursluluk SınavıKontenjanDağılım
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