İOKBS 2021 Bursluluk sınavı ders ve konu dağılımı nasıl, sınavda kaç soru soruluyor?

Öğrencilerin en çok takip ettiği konulardan biri her sene olduğu gibi bu sene de bursluluk sınavına ilişkin oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı her sene belli dönemlerde bursluluk sınavı düzenliyor. Bu sene düzenlenecek olan sınav ise geçen aylarda Covid-19 süreci nedeni ile ertelenmişti. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı olarak bilinen İOKBS hakkında beklenen açıklama yapıldı. Bunun üzerine adaylar ve adayların velileri sınavın ne zaman yapılacağını, sınavdaki derslerin konu dağılımlarını ve sınav sorularının sayısını araştırmaya başladı. İşte konuya ilişkin detaylar…

2021 yılı İOKBS tarihi belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın her sene düzenlediği bursluluk sınavı bu sene pandemi nedeni ile ertelenmişti. Sınavın yeni tarihi ise belli oldu. Adayların dört gözle beklediği bursluluk sınavı 5 Eylül 2021 tarihinde yapılacak.

Adaylar, sınava giriş belgeleri açıklanınca aksatmadan belgeleri almalıdır. Aksi takdirde belge olmadan sınava girilemez. Bunun yanı sıra sınava girebilecek kişilerin taşıması gereken şartlar her sene açıklanmaktadır. Şartları taşıyanlar sınava başvuru yapabilirler.

İOKBS’nin amacı ihtiyaç sahibi olan öğrencilere barınma ve bunun yanı sıra burs vermektir. Maddi durumu yeterli olan kişiler sınava girse de bursu kazanma şansları oldukça düşüktür. Dolayısıyla ihtiyaç sahibi olmayanların sınava girmesine gerek yoktur. Eğer ki aile içerisinde kişi başına düşen gelir asgari ücretin üzerinde ise verilen burs imkanlarından yararlanılamaz.

Sınav esnasında önem arz eden konulardan biri de sınava giren adayların fotoğraflarıdır. Sınava giriş belgesinde muhakkak fotoğraf bulunmalıdır. Bunun için de e-okul üzerinden fotoğraflı bir hesap ile başvuru yapılması gerekir.

Milli Eğitim Bakanlığı sınava ilişkin şu açıklamayı yapmıştır:

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekildedir:

2021 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavında aday öğrencilerimizin sorumlu olacakları konu, kazanım ve açıklamalar yayımlandı.

2021 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı konu, kazanım ve açıklamalarına kurumun resmi intenet sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

5, 6 ve 7. sınıflar için tıklayın

8. sınıf için tıklayın

Hazırlık sınıfı için tıklayın

9, 10 ve 11. sınıflar için tıklayın

Sınavda kaç soru soruluyor?

Bursluluk sınavında 5,6,7. sınıf öğrencileri için Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimlerden sırası ile 25,25,25,25 olacak şekilde toplamda 100 soru sorulmaktadır.

Bunun yanı sıra 8. sınıflar için ise Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında her biri 25 soru olmak üzere toplamda 100 soru sorulmaktadır.

Hazırlık sınıfı öğrencileri için ise 8. sınıf müfredat programı esas alınarak adaylara Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler, T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanlarında 25’er soru olmak üzere toplamda 100 soru sorulacaktır.

Diğer yandan 9,10,11. sınıf öğrencilerine ise Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fen Bilimleri (Kimya, Fizik, Biyoloji) ve Sosyal Bilimler (Coğrafya, Tarih, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) alanlarında 25’er soru olmak üzere toplamda 100 soru sorulacaktır.

Bu sınavda, sınava giren tüm öğrenciler devletten düzenli olarak burs almaktadırlar. Burs alacak öğrenciler aile içinde kişi başına düşen gelir hesaplanarak belirlenir.