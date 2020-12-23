İnşaat Mühendisi ne iş yapar, nerelerde çalışır, çalışma şartları neler?

İnşaat Mühendisliği Nedir? İnşaat Mühendisi Olma Şartları!

Vatandaşlar İnşaat Mühendisi olma yollarını ve şartlarını araştırıyorlar. Herkes inşaat mühendisinin ne iş yaptığını ve çalışma saatlerini merak ediyor.

Bazı mesleklere girmeden önce üniversite adayı olan bazı kişiler herhangi bir üniversite bölümünü tercih etmeden önce meslekler hakkında bir takım sorular sormaktadır. Üniversite adayları tercih edecekleri bölümlerden mezun olduktan sonra mesleklerinin çalışma şartlarını ve ne iş yapacaklarını araştırıyorlar. Herkes inşaat mühendisinin çalışma şartlarını ve ne iş yaptığını araştırıyor.

İnşaat Mühendisi Kime Denir? İnşaat Mühendisi Nedir?

Binalardan demiryollarına, tünellerden barajlara kadar inşa edilebilecek olan her yapıyı alanın mühendislik teknikerleriyle tasarlayan, projeler üreten, yapım çalışmalarını yürüten, denetleyen gruba mensup kişilere inşaat mühendisi denilir.

İnşaat Mühendisinin Görevleri Nedir? Hangi İşleri Yapar?

İnşaat Mühendisleri bütün yapıların tasarımlarından inşa edilmesine kadar her türlü aşamada çalışırlar. Herkes İnşaat Mühendisinin ne iş yaptığını araştırıyor. İnşaat Mühendisinin görevleri aşağıdadır.

İnşaat Mühendisi, inşaat arazisinin yapıya uygun olup olmadığını inceler. Bu arazilerdeki inşa edilecek yapıların gerekli hesaplamalarını ve bu yapılara göre projeler hazırlayıp gereken araç gereçleri talep ederek teminlerini sağlar.

İnşaat Mühendisi çalıştığı kurum veya kuruluşun taleplerine yönelik proje hazırlama, projelerin yürütülme sürecini yönetmek ve denetlemelerini yapmak ve projelerde değişiklik yapmaktadır.

İnşaat Mühendisi inşaat ile ilgili konular hakkında bilirkişi olarak çalışır.

İnşaat Mühendisi şantiyede çalışacak kişilerin seçimini yapmak ve onları yönetmektedir. Oradaki işçileri organize eder ve denetler.

İnşaat Mühendisi şantiyenin kurulumu sırasında görev alarak şantiyenin kalite standartlarına uygun olmasını sağlar.

İnşaat Mühendisi kendi alanındaki yeni teknolojik gelişmeleri takip ederek bu teknolojilerin kullanımına yönelik personellere eğitim vermektedir.

Kimler İnşaat Mühendisi Olur? İnşaat Mühendisi Olma Yolları Nedir?

İnşaat Mühendisi olmak isteyen adayların lisans programı mezunu olması gereklidir. İnşaat Mühendisi olmak isteyen birinin mezun olması gereken lisans programı ise İnşaat Mühendisliği ya da buna benzer bölümler olması gereklidir.

Bunun yanında İnşaat Mühendisi olmak isteyen kişiler lisansüstü eğitim alarak bu mesleği icra edebilirler. Ancak her lisans bölümünden mezun olan kişiler lisansüstü eğitiminde bu bölümden eğitim alamaz. Üniversitelerin lisansüstü öğrenci alımında programa kabul ettiği bölümlerden birinden mezun olunması gereklidir. Bunların yanında özel sektörde mühendis gibi çalışmak mümkündür ancak firmaların böyle alım yapması gereklidir.

Kamu sektöründe İnşaat Mühendisi olarak çalışabilmek için mezuniyet şartının dışında KPSS’den yeterli puan alınması gereklidir. Alınmış olan puana bağlı merkezi atamalarda tercih yapılabilir ya da açıktan ilan ile alım yapan kurumlara başvuru yapılarak İnşaat Mühendisi olmaya çalışılması mümkündür.

Özel sektörde ise İnşaat Mühendisi olarak çalışabilmek için bu meslek adayının özel firmalara başvuru yapması ve aranılan şartları karşılaması gereklidir. Aranan şartlar genelde alanındaki konulara hakim olma iyi seviyede dil bilme ve deneyim sahibi olunmasıdır.

İnşaat Mühendisi Kaç Saat Çalışır? Çalışma Şartları Nelerdir?

İnşaat Mühendisinin çalışma şartları ve saatleri kamu ve özel sektörde değişiklik göstermektedir.

İnşaat Mühendisleri proje üretim sürecinin dışında kalan zamanlarda şantiyelerde gürültülü, tozlu, kirli ortamlarda mesleklerini yerine getirirler. Bundan dolayı İnşaat Mühendisliği kolay bir meslek değildir. Eğer proje üretimine yönelik çalışmalarda görev alırlarsa ofis ortamında çalışmaktadırlar. Maddi yönden özel sektörde başlangıç seviyesinde iyi bir maaşı olmadığı söylenebilir. İnşaat Mühendisi çalışma şartlarının çalışılan birime göre değişiklik görülebilir. Bazı birimlerdeki işler kolay bazı birimlerdeki işler ise çok zor olabilir.

Çalışma saatleri ise yoğun olunan dönemlere bağlı olarak uzun mesailer, ek mesailer yapmaktadırlar. Genel olarak İnşaat Mühendisliği alanında çalışan mühendisler özel sektördeki herhangi bir mühendislikteki gibi günde ortalama 9 ila 10 saat haftada ortalama 6 gün çalışabilirler. Kamu sektöründe ise bu saatler ve şartlar daha iyi denilebilir. Kamuda özel sektöre göre başlangıç seviyesinde bile maaş ve mesai saatleri gayet iyidir. Özel sektörde deneyim ve donanım sahibi olunduktan sonra İnşaat Mühendisliğinin olanakları ve artıları artış gösterecektir.