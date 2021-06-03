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İlkokullarda, ortaokullarda yüz yüze telafi eğitimi ne zaman başlayacak? 2021 Telafi eğitimi tarihleri

Koronavirüs vakalarında yaşanan düşüşlerin ardından gevşetilen tedbirler kapsamında okullarda da eğitim hayatı yeniden başlamış durumda. Haziran ayının başında alınan kararlar neticesinde ilkokullar eğitime başlarken bir yandan lise ve ortaokullarda haftada iki gün olmak üzere eğitimler başladı. Öğrenciler ise telafi eğitiminin ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı. İlk ve ortaokullarda telafi eğitimi ne zaman başlayacak? Telafi eğitim tarihleri ne zaman?

03 Haziran 2021 Perşembe 17:32
İlkokullarda, ortaokullarda yüz yüze telafi eğitimi ne zaman başlayacak? 2021 Telafi eğitimi tarihleri
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Cumhurbaşkanlığı kabinesi sonrası ulusa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni dönemde alınan salgın tedbirlerini kamuoyuna açıkladı. Erdoğan'ın açıklamalarından sonra gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi ve gelen açıklama bellendi. Gelen açıklamada ilkokullarda hemen eğitime başlanılması olurken altı hazirandan itibaren ise ortaokul ve liselerde haftada iki gün olmak üzere yüzyüze eğitim başlayacak. Bir yandan bu gelişmeler yaşanırken bir yandan da telafi eğitimin olup olmayacağı merak konusu oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürü Ömer İnan, telafi eğitimleriyle ilgili şu açıklamayı yaptı, "İsteyen öğretmen ve öğrencilere, sanatsal, sportif ve kültürel etkinlikler için imkânlar oluşturduk. Öğretmenlerimiz, bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabileceklerdir" 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise telafi eğitimi ile ilgili yaz döneminde okulların açık olacağını ve Telafi Eğitimi'nde bende varım programı çerçevesinde eğitimler düzenleneceğini ifade etti.

Öğrenciler bu dönem içerisinde iki temmuzdan itibaren fiziksel ihtiyaçlardan yararlanmak üzere okullardan faydalanabilecekler.

 

 

 

 


Son Güncelleme: 03.06.2021 17:32
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Anahtar Kelimeler:
Telafi EğitimiLise Ortaokul Ilkokul Telafi Eğitimi
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