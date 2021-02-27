İlkokullar için okul ne zaman açılacak? İlkokullarda eğitim başladı mı, açıldı mı?

İlkokul ne zaman açılıyor?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk korona virüs önemleri ile ilgili yüz yüze eğitimle açıklamalarda bulundu. 1 Mart 2021 tarihinden itibaren resmi ve özel ilkokullarında, özel eğitim sınıfları ve ilkokul eğitim bünyesinde anaokulları, seyreltilmiş olarak haftada 2 gün yüz yüze eğitim verilecektir.

Ziya Selçuk sosyal medyada şu şekilde açıklamalarda bulundu:

‘Bu iki hafta bizim için çok önemli. Geçen hafta köy okullarımızı açtık, 1 Mart Pazartesi günü ilkokullarımızı, 8. Ve 12. Sınıflarımızı açacağız. Yüz yüze eğitim başlaması ile evlatlarımızın sevinci ortak çabamız olmalı.’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Bilim Kurulu toplantısı sonrası şu açıklamalarda bulundu:

‘İllerin bundan sonraki dönemde vaka sayıları, test oranları, yoğun bakım oranları kademelerin nasıl yapılacağı konuşuldu. İki haftada bir uygulama sonucu hangi illerin ne karar alınacağı belli olacaktır. Eğitim olmak üzere bütün detaylı bilgiler Pazartesi günü kabine toplantısında gündemde olacaktır.’

