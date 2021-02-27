İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı öncesi o ilaçları kullanmayın
Son Dakika
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı...
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu: 5 bin 625 gram nargile tütünü ele geçirildi!
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu:...
Aydemir'den Fahrettin Koca'ya teşekkür
Aydemir'den Fahrettin Koca'ya teşekkür

İlkokullar için okul ne zaman açılacak? İlkokullarda eğitim başladı mı, açıldı mı?

Korona virüs tedbirleri nedeniyle eğitimlere uzaktan eğitim olmak üzere karar verilmişti. 1 Mart 2021 Pazartesi günü okullar yüz yüze açılacak. MEB Ziya Selçuk son dakika açıklamalarda bulundu. İlkokulların yüz yüze eğitimi olacak mı? Hangi şartlarda uygulanacak? soruların cevabını açıklamalarda okuyabilirsiniz.

27 Şubat 2021 Cumartesi 00:21
İlkokullar için okul ne zaman açılacak? İlkokullarda eğitim başladı mı, açıldı mı?
Takip Et:

İlkokul ne zaman açılıyor?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk korona virüs önemleri ile ilgili yüz yüze eğitimle açıklamalarda bulundu. 1 Mart 2021 tarihinden itibaren resmi ve özel ilkokullarında, özel eğitim sınıfları ve ilkokul eğitim bünyesinde anaokulları, seyreltilmiş olarak haftada 2 gün yüz yüze eğitim verilecektir.

Ziya Selçuk sosyal medyada şu şekilde açıklamalarda bulundu:

‘Bu iki hafta bizim için çok önemli. Geçen hafta köy okullarımızı açtık, 1 Mart Pazartesi günü ilkokullarımızı, 8. Ve 12. Sınıflarımızı açacağız. Yüz yüze eğitim başlaması ile evlatlarımızın sevinci ortak çabamız olmalı.’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Bilim Kurulu toplantısı sonrası şu açıklamalarda bulundu:

‘İllerin bundan sonraki dönemde vaka sayıları, test oranları, yoğun bakım oranları kademelerin nasıl yapılacağı konuşuldu. İki haftada bir uygulama sonucu hangi illerin ne karar alınacağı belli olacaktır. Eğitim olmak üzere bütün detaylı bilgiler Pazartesi günü kabine toplantısında gündemde olacaktır.’



Son Güncelleme: 27.02.2021 00:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IlkokulMebKoronavirüsUzaktanEğitim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Açık lise mezuniyet puanı kaçtır? AÖL kaç kredi ile mezun olunur?
Açık lise mezuniyet puanı kaçtır? AÖL kaç kredi ile mezun olunur?
1 Mart liselerde hangi sınıflar açılacak? Liselerde eğitim başlıyor mu, açılıyor mu?
1 Mart liselerde hangi sınıflar açılacak? Liselerde eğitim başlıyor mu, açılıyor mu?
Okullarda bu sene yazılı sınavlar nasıl olacak?
Okullarda bu sene yazılı sınavlar nasıl olacak?
Polis nasıl olunur? Polis olma şartları neler? 2021 polis olma şartları
Polis nasıl olunur? Polis olma şartları neler? 2021 polis olma şartları
ÖSYM YÖKDİL sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? YÖKDİL sınava giriş belgesi sorgulama
ÖSYM YÖKDİL sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? YÖKDİL sınava giriş belgesi sorgulama
Öğrenci okul numarası nasıl öğrenilir? 2021 MEB Öğrenci okul numarası sorgulama
Öğrenci okul numarası nasıl öğrenilir? 2021 MEB Öğrenci okul numarası sorgulama

Popüler Haberler

Kahve falında maymun görmenin anlamı nedir? Kahve falında maymun görmek nasıl yorumlanır?
Ramazan Bayramı 2021 hangi güne denk geliyor? 2021 Ramazan bayramı tarihi
İŞKUR aracılığı ile mesleğe giriş yapanların maaş ödemeleri ne kadardır? 2021
Seksenler Butik Ali kimdir? Hakan Bulut hakkında bilgiler
100.000 tl ye alınabilecek arabalar 2021
Evlenme yeterlilik belgesi ne kadar sürede alınır? 2021
Türk telekom 10 gb ücretsiz internet 2021
Kadınlar için uzun düz saç modelleri 2021
Torun bakım maaşı başvuru yöntemleri nelerdir? 2021 torun bakım parası şartları
Esnaf işsizlik maaşı alır mı? 2021 esnaf işsizlik maaşı şartları
Game of Thrones devam dizisi ne zaman başlayacak?
2020 Black Cuma indirim günleri ne zaman başlayacak? Kara Cuma indirimleri başlangıç tarihi gün ve zamanı
Melisa Şenolsun'un cesur sevişme sahnesi ile sosyal medyayı salladı
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım kimdir?
Aleyna Tilki’nin direk dansı fotoğrafına binlerce beğeni
Göz kapağı estetiği yapan hastaneler ve ücretleri 2021
Kalk Gidelim dizisi final mi yapıyor, bitecek mi? Kalk Gidelim dizisi final tarihi belli oldu mu?
TOKİ konut projeleri hangi şehirlerde? TOKİ konut satışı olan iller
GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA6 çıkış tarihi için yeni iddia
Kahve falında eşek görmenin anlamı nedir? Kahve falında eşek görmek nasıl yorumlanır?
Andorra güncel Asgari Ücreti ne kadar? 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.