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İlkokullar, 8. ve 12. sınıflar haftada kaç gün okula gidecek?

Okullar yakında açılıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 1 Mart tarihinde okulların açılacağını duyurdu. Vatandaşlarımız ilkokulların, 8. ve 12. sınıfların haftada kaç gün okula gideceğini merak ediyor.

12 Şubat 2021 Cuma 15:02
İlkokullar, 8. ve 12. sınıflar haftada kaç gün okula gidecek?
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 1 Mart 2021 Pazartesi gününden itibaren okulların açılacağını duyurdu. Vatandaşlarımız ilkokulların, 8. ve 12. sınıfların haftada kaç gün okula gideceğini merak ediyor.

Okullar ikinci dönemden itibaren yüz yüze eğitime açılıyor. 15 Şubat’ta ilk önce pandemi sürecinin daha az ilerlediği köy okullarında yüz yüze eğitim açılacak. Ayrıca 1 Mart’ta da ilk okullar ile, 8. Ve 12. Sınıfların yüz yüze açılmasına karar verildi. Vatandaşlarımız öğrencilerin kaç gün okula gideceğini merak ediyor.

15 Şubat tarihinde köy okulları açılıyor. Ayrıca nüfusu az olan yerlerde ilkokul, ortaokul ve anaokulları da haftada 5 gün okula gidecek. İlkokullar da haftada 2 gün okula gidecek. Hayat bilgisi, matematik, İngilizce ve Türkçe dersleri yüz yüze verilecek. 4. Sınıflar ek olarak 2 saat de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi alacak. Resim, beden eğitimi ve müzik dersleri de uzaktan verilecek. 8. Ve 12. Sınıflar haftada 2 gün okula gidecek. Ders bitiş ve başlangıç saatleri okul yönetiminin kararıyla belli olacak. Ders süresi 30 dakika oldu. Teneffüsler de 10 dakika olarak belirlendi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Yarıyıl Tatili Dönemi Mesleki Çalışma Programı’’ kapsamında EBA üzerinden öğretmenlerle konuştu. Selçuk, ‘’Kontrollü bir şekilde yüz yüze eğitime geçmek istiyoruz. Şu an için tüm öğrencilerin yüz yüze eğitime geçmesi mümkün değil. Bu yüzden yaş gruplarına ve sınıflara göre ayırdık. Tüm öğrencilerimizin ders kayıpları da ilerleyen zamanlarda telafi edilecektir. Çok yakın zamanda yol haritamızı da sizlere açıklayacağız’’ dedi.

Bakan Selçuk, ‘’Ayrıca destekleme ve yetiştirme kurslarımız da tüm hızıyla devam ediyor. Öğrencilerimiz hafta sonları bu kurslara gitsin diye hafta sonları onlar için yasağı kaldıracağız. Lise öğrencilerimizin sınavları mart ayında yapılacak. Bu sınav konuları 1 Kasım 2020 tarihine kadar geçerli olacaktır. Ayrıca yüz yüze eğitim kararı velilerimizin imzalı beyanı sonrası yapılacaktır’’ açıklamalarında bulundu.

Diğer Sınıflar Ne Zaman Açılıyor?

Konuşmalarını sürdüren Selçuk, ‘’Öğretmenlerimize şubat ayında aşılama çalışması yapılacaktır. Sağlık Bakanlığımız ile birlikte bu süreci yöneteceğiz. Sağlık bizim için birinci gündem maddesidir. İl Hıfzıssıhha kurulları ve valiliklerle beraber alacağımız kararlar çerçevesinde il bazlı yüz yüze eğitimlere başlayacağız. Başlangıçta salgın seyrinin düşük seyrettiği nüfusu düşük olan il ve ilçelerde eğitime başlıyoruz. Ailelerimizin çocuğunu okula göndermeme hakkı vardır. Hiçbir öğrenciyi zorla okula getirmeyeceğiz’’ şeklinde açıklamalarda bulunarak kamuoyuna ve öğretmenlere bilgiler verdi. Bu kararların öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyoruz.



Son Güncelleme: 12.02.2021 15:02
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Ziya SelçukOkulların Açılacağı TarihMeb
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