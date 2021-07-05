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İlkokul 1. ve 5. sınıf e-kayıt sorgulama ekranı 2021

MEB ilkokula başlayacak 1. Sınıf öğrencilerinin ve ortaokula geçecek 5. Sınıf öğrencilerinin e-kayıt işlemlerinin gerçekleştiğinin duyurdu. 1 Temmuz 2021 itibari ile binlerce veli e-kayıt işlemlerinin bitmesi ardından çocuklarının hangi okullara yerleştiğini merak etmeye başladı. Peki, 1. sınıf ve 5. sınıf e-kayıt sorgulama nasıl yapılır? 2021 e-kayıt sorgulama ekranına nasıl giriş yapılır? İşte binlerce öğrencinin ve velilerin merak ettiği soruların cevabı.

05 Temmuz 2021 Pazartesi 15:37
İlkokul 1. ve 5. sınıf e-kayıt sorgulama ekranı 2021
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Okula yeni başlayan 1. sınıf öğrencilerinin hangi okullarda eğitim göreceği Milli Eğitim Bakanlığı tarafında Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi baz alınarak gerçekleştiriliyor. Adrese göre gerçekleşen kayıtların ardından binlerce veli, e-okul üzerinden sorgulama yaparak çocuklarının hangi okula yerleştirildiğini kolaylıkla öğrenebiliyor.

2021-2020 eğitim öğretim dönemi e-kayıt sorgulama ekranı

İlkokul 1. sınıf öğrencileri ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri e-okul üzerinden e-devlet şifrelerini kullanarak sorgulama yapabilecekler. 1 Temmuz tarihi itibari ile veliler çocuklarının hangi okullara yerleştirildiğini e-okul üzerinden öğrenebilecekler.

2021 e-kayıt sorgulama ekranı için tıklayınız.

Telefi Eğitim Programı ne zaman bitecek?

MEB ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin pandemi döneminde uzaktan öğretim görmesi sebebiyle birçok öğrencinin zorlanması üzerine ‘Telafide Ben De Varım Programı’nı başlatarak öğrencilere yardımcı olacaklarını açıkladı. 5 Temmuz 2021 tarihinde başlatılan telafi programı 31 Ağustos 2021’de sona erecek.Öğrenciler, program çerçevesinde, il ve ilçe genelinde gerçekleştirilen bilimsel sosyal ve kültürel faaliyetlerde yer alarak etkinliklere katılabilecekler.

‘Telafide Ben De Varım Programı’ için tıklayanız.


Son Güncelleme: 05.07.2021 15:37
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