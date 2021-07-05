İlkokul 1. ve 5. sınıf e-kayıt sorgulama ekranı 2021

Okula yeni başlayan 1. sınıf öğrencilerinin hangi okullarda eğitim göreceği Milli Eğitim Bakanlığı tarafında Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi baz alınarak gerçekleştiriliyor. Adrese göre gerçekleşen kayıtların ardından binlerce veli, e-okul üzerinden sorgulama yaparak çocuklarının hangi okula yerleştirildiğini kolaylıkla öğrenebiliyor.

2021-2020 eğitim öğretim dönemi e-kayıt sorgulama ekranı

İlkokul 1. sınıf öğrencileri ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri e-okul üzerinden e-devlet şifrelerini kullanarak sorgulama yapabilecekler. 1 Temmuz tarihi itibari ile veliler çocuklarının hangi okullara yerleştirildiğini e-okul üzerinden öğrenebilecekler.

Telefi Eğitim Programı ne zaman bitecek?

MEB ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin pandemi döneminde uzaktan öğretim görmesi sebebiyle birçok öğrencinin zorlanması üzerine ‘Telafide Ben De Varım Programı’nı başlatarak öğrencilere yardımcı olacaklarını açıkladı. 5 Temmuz 2021 tarihinde başlatılan telafi programı 31 Ağustos 2021’de sona erecek.Öğrenciler, program çerçevesinde, il ve ilçe genelinde gerçekleştirilen bilimsel sosyal ve kültürel faaliyetlerde yer alarak etkinliklere katılabilecekler.

‘Telafide Ben De Varım Programı’ için tıklayanız.