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İlköğretim (5.6.7.8 sınıf) Lise (9.10.11.12. sınıf) Takdir teşekkür puan hesaplama nasıl yapılır?

Karne döneminin iyice yaklaşmasıyla beraber öğrenciler, İlköğretim (5.6.7.8. sınıf) takdir ve teşekkür puan hesaplamasının nasıl yapıldığını internet üzerinden araştırmaya başladı. İşte merak edilenler...

02 Haziran 2021 Çarşamba 15:38
İlköğretim (5.6.7.8 sınıf) Lise (9.10.11.12. sınıf) Takdir teşekkür puan hesaplama nasıl yapılır?
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Koronavirüs salgını zamanında 2020-2021 eğitim öğretim yılı tamamlanmak üzere. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası çıkan kararlar doğrultusunda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kane dağıtımının 18 Haziran tarihinde gerçekleşeceğini açıkladı. Kanenin geçmiş yıllardan farklı olarak dijital olarak öğrencilere teslim edileceği bildirilirken, öğrenciler her dönem sonu yaptıkları gibi teşekkür ve takdir puanının nasıl hesaplandığını araştırmaya yöneldi.

Hesaplama Nasıl Yapılıyor?

Öğrencilerin not ortalamaları, 1, 2 ve 3. yazılı sınavlarının toplam puanlarının yazılı sayısına bölünmesi sonucunda ortaya çıkar. Bütün dersler için bu hesaplama yöntemini kullanan öğrenciler, derslerin her birinin not ortalamasını toplar. Ardından ortaya çıkan puanı bulunduğu dönemde kaç ders aldıysa ona bölerek kane puanının kaç olduğunu bulur.

Lise kademesindeki öğrenciler kane ortalaması 70 ile 84,99 arasında olanlar teşekkür, 85 ve daha yüksek puan ortalamalarında ise takdir belgesi almaya hak kazanırlar. En az 6 takdir belgesi alan öğrenciler ise üstün başarı belgesine layık görülür.


Son Güncelleme: 02.06.2021 15:38
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Anahtar Kelimeler:
Takdir Ve Teşekkür BelgesiKarne Puanı
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