İkinci üniversite okumanın şartları belli oldu! İkinci üniversite için yapılması gerekenler

Üniversite mezunu olan ya da bir üniversitede aktif olarak öğrenci olan kişiler dilerlerse ikinci üniversite okuma imkanına sahip oluyor. Kişiler alacakları ikinci lisans eğitimi için birçok yolu tercih edebiliyor. Tekrar sınava girerek yeni bir üniversiteye başlayabilen kişiler, 3 üniversitenin sunduğu imkanlar neticesinde sınavsız ikinci üniversitelerini okuma imkanı buluyor.
İkinci üniversite nedir?
Üniversite okumuş ya da hali hazırda okuyan kişilere devlet tarafından verilen imkan çerçevesinde kişiler dilerlerse sınavsız ikinci üniversiteyi okuyabilmektedir. Bu haktan yararlanmak isteyen kişiler, başvurmalara halinde herhangi bir sınava tabi tutulmadan ikinci üniversiteyi okuyabilirler.
İkinci üniversite şartları neler?
- YÖK’e bağlı bir üniversiteden mezun olmuş olmak gerekir.
- YÖK’e bağlı bir üniversitenin hali hazırda öğrencisi olmak gerekir.
- Yurt dışında lisans eğitimi alan kişiler bu eğitimlerini YÖK’e kabul ettirmeleri halinde ikinci üniversiteyi okuyabilirler.
- Şu an okuduğu üniversite eğitimini dondurmuş ve YÖK’e yurt dışı lisans öğrenimini kabul ettirememiş kişiler ikinci üniversiteyi okuyamaz.
İkinci üniversite nasıl okunur?
İkinci üniversiteyi okuyacak kişiler bu üniversitenin eğitimlerini uzaktan alır. Kişiler açık öğretim gibi eğitim alırlar ve ikinci üniversite öğrenci girişi gibi alanlardan üniversite ile iletişime geçebilirler. Bu sistemde öğrencilere canlı ders ve video kaydı imkanı sunulur.
İkinci üniversiteyi okumaya başlayan kişilere üniversite tarafından kitaplar verilir. Ayrıca kişilere intenet uygulamaları verilerek kolaylık sağlanır. Okul kayıtları online sistem üzerinden her sene belirlenen tarihler arasından gerçekleştirilir.
İkinci üniversite okuyan kişiler sınavlarını açık öğretim mantığıyla il merkezlerinde belirlenen alanlarda olurlar. Kişilere yapılan sınavlar çoktan seçmeli olarak hazırlanır. Korona virüs dönemi ile birlikte sınavlar online sistem üzerinden yapılmaya başlandı.
İkinci üniversiteye kayıtlar nasıl yapılır?
- Anadolu Üniversitesi
- İstanbul Üniversitesi
- Atatürk Üniversitesi
Her yıl düzenli olarak ikinci üniversiteyi okumak isteyenler için YÖK tarafından kayıt tarihleri belirlenmektedir. Eğitim dönemine geçilmeden önce yapılan kayıtlar genellikle eylül ayından tamamlanmış oluyor.
İkinci üniversite okuyacak kişilerin kayıt işlemleri tamamen dijital ortam üzerinden gerçekleşmektedir. Okulların resmi intenet sitesi tarafından yapılan duyurular çerçevesinde kişiler kayıt işlemlerini online olarak yapar.
3 okulda kişilerden aynı belgeleri istemektedir. Kişiler kayıt için kimlik, lisans diploması ve öğrenci belgesi istemektedir. Kayıt olan öğrenciler sistem üzerinden öğrenci profillerini oluştururlar. İkinci üniversite için kişiler yıllık olarak harç ödemesi yapmaktadır. Her yıl değişen harç fiyatları günümüzde 300 TL ile 400 TL arasında değişiklik göstermektedir.
Sınavsız ikinci üniversite bölümleri neler?
İkinci üniversite eğitimi veren 3 üniversitede okunabilecek bölümler üniversiteler tarafından açıklanmıştır. Kişiler diledikleri bölümü seçerek eğitim alabilmektedir.
Anadolu Üniversitesi ikinci üniversite bölümleri
- Felsefe
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
- Sağlık Yönetimi
- Sosyoloji
- Tarih
- Türk Dili ve Edebiyatı
- Yönetim Bilişim Sistemleri
- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
- İktisat
- Maliye
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
- Uluslararası İlişkiler
- İşletme
- Havacılık Yönetimi
- Turizm İşletmeciliği
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik
- Acil Durum ve Afet Yönetimi
- Adalet
- Aşçılık
- Bankacılık ve Sigortacılık
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
- Coğrafi Bilgi Sistemleri
- Çağrı Merkezi Hizmetleri
- Dış Ticaret
- Emlak Yönetimi
- Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
- Ev İdaresi
- Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım
- İlahiyat
- İnsan Kaynakları Yönetimi
- İş Sağlığı ve Güvenliği
- İşletme Yönetimi
- Kültürel Miras ve Turizm
- Laborant ve Veteriner Sağlık
- Lojistik
- Marka İletişimi
- Medya ve İletişim
- Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
- Özel Güvenlik ve Koruma
- Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
- Radyo ve Televizyon Programcılığı
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği
- Sosyal Hizmetler
- Sosyal Medya Yöneticiliği
- Spor Yönetimi
- Tarım Teknolojisi
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
- Turizm ve Otel İşletmeciliği
- Turizm ve Seyahat Hizmetleri
- Web Tasarımı ve Kodlama
- Yaşlı Bakımı
- Yerel Yönetimler
İstanbul Üniversitesi ikinci üniversite bölümleri
- Coğrafya
- Felsefe
- Çocuk Gelişimi
- İktisat
- İnsan Kaynakları Yönetimi
- İş Sağlığı ve Güvenliği
- İşletme
- Rekreasyon
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
- Sosyoloji
- Egzersiz ve Spor Bilimleri
- Tarih
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
- Yönetim Bilişim Sistemleri
- Adalet
- Çocuk Gelişimi
- Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
- İş Sağlığı ve Güvenliği
- Kültürel Miras ve Turizm
- Laborant ve Veteriner Sağlık
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği
- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Yönetimi
- Sosyal Hizmetler
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
- Yaşlı Bakımı
Atatürk Üniversitesi ikinci üniversite bölümleri
- Çocuk Gelişimi
- Egzersiz ve Spor Bilimleri
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım
- İşletme
- Kamu Yönetimi
- Reklamcılık
- Rekreasyon
- Sağlık Yönetimi
- Sosyoloji
- Tarih
- Acil Durum ve Afet Yönetimi
- Adalet
- Bankacılık ve Sigortacılık
- Bilgisayar Programcılığı
- Bilgi Yönetimi
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
- Çağrı Merkezi Hizmetleri
- Çocuk Gelişimi
- Dış Ticaret
- Emlak Yönetimi
- Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım
- İslami İlimler
- İş Sağlığı ve Güvenliği
- İşletme Yönetimi
- Laborant ve Veteriner Sağlık
- Lojistik
- Özel Koruma Güvenlik
- Radyo ve Televizyon Programcılığı
- Reklamcılık
- Sağlık Kurumları ve İşletmeciliği
- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
- Sosyal Hizmetler
- Spor Yönetimi
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
- Turizm ve Otel İşletmeciliği
- Yeni Medya ve Gazetecilik
- Yerel Yönetimler
İkinci üniversitede hangi bölüm avantajlı?
İkinci üniversitede eğitim görmek isteyen kişiler kendi ilgi alanlarına göre bölümler seçmelidir. İkinci üniversite hayatında da dersler oldukça yoğundur. Bu nedenle kişiler, bilgi düzeyinin çok olduğu ve ilgisinin fazla olduğu bölümü seçerek rahat bir eğitim dönemi geçirebilir.