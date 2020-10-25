İkinci üniversite okumanın şartları belli oldu! İkinci üniversite için yapılması gerekenler

Üniversite mezunu olan ya da bir üniversitede aktif olarak öğrenci olan kişiler dilerlerse ikinci üniversite okuma imkanına sahip oluyor. Kişiler alacakları ikinci lisans eğitimi için birçok yolu tercih edebiliyor. Tekrar sınava girerek yeni bir üniversiteye başlayabilen kişiler, 3 üniversitenin sunduğu imkanlar neticesinde sınavsız ikinci üniversitelerini okuma imkanı buluyor.

İkinci üniversite nedir?

Üniversite okumuş ya da hali hazırda okuyan kişilere devlet tarafından verilen imkan çerçevesinde kişiler dilerlerse sınavsız ikinci üniversiteyi okuyabilmektedir. Bu haktan yararlanmak isteyen kişiler, başvurmalara halinde herhangi bir sınava tabi tutulmadan ikinci üniversiteyi okuyabilirler.

İkinci üniversite şartları neler?

YÖK’e bağlı bir üniversiteden mezun olmuş olmak gerekir.

YÖK’e bağlı bir üniversitenin hali hazırda öğrencisi olmak gerekir.

Yurt dışında lisans eğitimi alan kişiler bu eğitimlerini YÖK’e kabul ettirmeleri halinde ikinci üniversiteyi okuyabilirler.

Şu an okuduğu üniversite eğitimini dondurmuş ve YÖK’e yurt dışı lisans öğrenimini kabul ettirememiş kişiler ikinci üniversiteyi okuyamaz.

İkinci üniversite nasıl okunur?

İkinci üniversiteyi okuyacak kişiler bu üniversitenin eğitimlerini uzaktan alır. Kişiler açık öğretim gibi eğitim alırlar ve ikinci üniversite öğrenci girişi gibi alanlardan üniversite ile iletişime geçebilirler. Bu sistemde öğrencilere canlı ders ve video kaydı imkanı sunulur.

İkinci üniversiteyi okumaya başlayan kişilere üniversite tarafından kitaplar verilir. Ayrıca kişilere intenet uygulamaları verilerek kolaylık sağlanır. Okul kayıtları online sistem üzerinden her sene belirlenen tarihler arasından gerçekleştirilir.

İkinci üniversite okuyan kişiler sınavlarını açık öğretim mantığıyla il merkezlerinde belirlenen alanlarda olurlar. Kişilere yapılan sınavlar çoktan seçmeli olarak hazırlanır. Korona virüs dönemi ile birlikte sınavlar online sistem üzerinden yapılmaya başlandı.

İkinci üniversiteye kayıtlar nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

İkinci üniversite imkanı tanıyan okullar şu şekildedir:

Her yıl düzenli olarak ikinci üniversiteyi okumak isteyenler için YÖK tarafından kayıt tarihleri belirlenmektedir. Eğitim dönemine geçilmeden önce yapılan kayıtlar genellikle eylül ayından tamamlanmış oluyor.

İkinci üniversite okuyacak kişilerin kayıt işlemleri tamamen dijital ortam üzerinden gerçekleşmektedir. Okulların resmi intenet sitesi tarafından yapılan duyurular çerçevesinde kişiler kayıt işlemlerini online olarak yapar.

3 okulda kişilerden aynı belgeleri istemektedir. Kişiler kayıt için kimlik, lisans diploması ve öğrenci belgesi istemektedir. Kayıt olan öğrenciler sistem üzerinden öğrenci profillerini oluştururlar. İkinci üniversite için kişiler yıllık olarak harç ödemesi yapmaktadır. Her yıl değişen harç fiyatları günümüzde 300 TL ile 400 TL arasında değişiklik göstermektedir.

Sınavsız ikinci üniversite bölümleri neler?

İkinci üniversite eğitimi veren 3 üniversitede okunabilecek bölümler üniversiteler tarafından açıklanmıştır. Kişiler diledikleri bölümü seçerek eğitim alabilmektedir.

Anadolu Üniversitesi ikinci üniversite bölümleri

Felsefe

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Sağlık Yönetimi

Sosyoloji

Tarih

Türk Dili ve Edebiyatı

Yönetim Bilişim Sistemleri

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

İktisat

Maliye

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Uluslararası İlişkiler

İşletme

Havacılık Yönetimi

Turizm İşletmeciliği

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Adalet

Aşçılık

Bankacılık ve Sigortacılık

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Dış Ticaret

Emlak Yönetimi

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

Ev İdaresi

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İlahiyat

İnsan Kaynakları Yönetimi

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşletme Yönetimi

Kültürel Miras ve Turizm

Laborant ve Veteriner Sağlık

Lojistik

Marka İletişimi

Medya ve İletişim

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Özel Güvenlik ve Koruma

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sosyal Hizmetler

Sosyal Medya Yöneticiliği

Spor Yönetimi

Tarım Teknolojisi

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Web Tasarımı ve Kodlama

Yaşlı Bakımı

Yerel Yönetimler

İstanbul Üniversitesi ikinci üniversite bölümleri

Coğrafya

Felsefe

Çocuk Gelişimi

İktisat

İnsan Kaynakları Yönetimi

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşletme

Rekreasyon

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Sosyoloji

Egzersiz ve Spor Bilimleri

Tarih

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Adalet

Çocuk Gelişimi

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği

İş Sağlığı ve Güvenliği

Kültürel Miras ve Turizm

Laborant ve Veteriner Sağlık

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Yönetimi

Sosyal Hizmetler

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Yaşlı Bakımı

Atatürk Üniversitesi ikinci üniversite bölümleri

Çocuk Gelişimi

Egzersiz ve Spor Bilimleri

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İşletme

Kamu Yönetimi

Reklamcılık

Rekreasyon

Sağlık Yönetimi

Sosyoloji

Tarih

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Adalet

Bankacılık ve Sigortacılık

Bilgisayar Programcılığı

Bilgi Yönetimi

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Dış Ticaret

Emlak Yönetimi

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İslami İlimler

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşletme Yönetimi

Laborant ve Veteriner Sağlık

Lojistik

Özel Koruma Güvenlik

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Reklamcılık

Sağlık Kurumları ve İşletmeciliği

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sosyal Hizmetler

Spor Yönetimi

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Yeni Medya ve Gazetecilik

Yerel Yönetimler

İkinci üniversitede hangi bölüm avantajlı?

İkinci üniversitede eğitim görmek isteyen kişiler kendi ilgi alanlarına göre bölümler seçmelidir. İkinci üniversite hayatında da dersler oldukça yoğundur. Bu nedenle kişiler, bilgi düzeyinin çok olduğu ve ilgisinin fazla olduğu bölümü seçerek rahat bir eğitim dönemi geçirebilir.