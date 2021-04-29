İkinci dönemde liselere tek sınav yapılacak

Liselere Tek Sınav

TRT Haber canlı yayınına katılan Milli Eğitim Bakanı, yarın akşam saat 19:00’da başlanılmak suretiyle 17 Mayısıs 2021 tarihine kadar sürecek olan uzaktan eğitim ile alakalı açıklamalarda bulunarak eğitim gündemiyle alakalı yorumlarda bulundu.

Eğitim sürecinin nasıl işleyeceğine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ‘’Orta okul öğrencilerinin ikin dönem sınavlarının neredeyse %30’u tamamlandı. 12. Sınıf sınavlarının hepsini tamamladık. Genel anlamda liselerdeki tüm sınavlarında neredeyse %40 civarını bitirmiş olduk. Lise öğrencilerimize ikinci dönemde sınavlar yapacağız ancak sadece tek bir sınava girecekler. Okullar 2 Temmuz’a kadar açık kalacak. Yaz kurslarında ise isteyen öğrencilerimize matematik kampları düzenleyeceğiz. Ayrıca EBA üzerindeki aktivitelerimizi de devam ettireceğiz’’ dedi.