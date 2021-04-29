İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma anını paylaştı
Son Dakika
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma...
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına idari izin kararı! Bayram tatili 9 gün oldu
Son Dakika
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına...
BioNtech aşısında iki doz için süre değişti
BioNtech aşısında iki doz için...
Miray Daner bir deri bir kemik kaldı! 12 kilo verdi
Miray Daner bir deri bir...

İkinci dönemde liselere tek sınav yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ikinci dönemde liselerde tek sınav yapılacağını açıkladı. Lise öğrencileri konuyla alakalı araştırmalarını internet üzerinden sürdürüyor.

29 Nisan 2021 Perşembe 10:53
İkinci dönemde liselere tek sınav yapılacak
Takip Et:

TRT Haber canlı yayınına katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın akşam saat 19:00’da başlanılmak suretiyle 17 Mayısıs 2021 tarihine kadar sürecek olan uzaktan eğitim ile alakalı açıklamalarda bulunarak eğitim gündemiyle alakalı yorumlarda bulundu.

Liselere Tek Sınav

Eğitim sürecinin nasıl işleyeceğine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ‘’Orta okul öğrencilerinin ikin dönem sınavlarının neredeyse %30’u tamamlandı. 12. Sınıf sınavlarının hepsini tamamladık. Genel anlamda liselerdeki tüm sınavlarında neredeyse %40 civarını bitirmiş olduk. Lise öğrencilerimize ikinci dönemde sınavlar yapacağız ancak sadece tek bir sınava girecekler. Okullar 2 Temmuz’a kadar açık kalacak. Yaz kurslarında ise isteyen öğrencilerimize matematik kampları düzenleyeceğiz. Ayrıca EBA üzerindeki aktivitelerimizi de devam ettireceğiz’’ dedi.




Son Güncelleme: 29.04.2021 10:53
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ziya SelçukLise
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
29 Nisan Perşembe okullarda yüz yüze eğitim var mı?
29 Nisan Perşembe okullarda yüz yüze eğitim var mı?
BİLSEM sınavları iptal edildi mi, ne zamana ertelendi?
BİLSEM sınavları iptal edildi mi, ne zamana ertelendi?
Ufka yolculuk 2021 1. aşama ufka yolculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ufka yolculuk sınav ödülleri nelerdir?
Ufka yolculuk 2021 1. aşama ufka yolculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ufka yolculuk sınav ödülleri nelerdir?
PYBS Burs parası ne zaman yatar, yattı mı? Burs parası sorgulama 2021
PYBS Burs parası ne zaman yatar, yattı mı? Burs parası sorgulama 2021
Ufka Yolculuk 1. aşama sınav sonuçları açıklandı mı? Ufka Yolculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2. aşama sınavları ne zaman?
Ufka Yolculuk 1. aşama sınav sonuçları açıklandı mı? Ufka Yolculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2. aşama sınavları ne zaman?
9 Mayısıs İSG sınavı ertelendi mi? 2021 İSG iptal oldu mu?
9 Mayısıs İSG sınavı ertelendi mi? 2021 İSG iptal oldu mu?

Popüler Haberler

Tarifeye ek telefon nasıl alınır? Tarifeye ek telefon fiyatları sorgulama
İhbar tazminatı nedir? 2021 İhbar tazminatı için nelere dikkat edilmelidir?
Belediyede memur olmak için başvuru şartları nelerdir? 2021 Belediye memur birimleri
Rüyada hamile görmek ne anlama gelir? Rüyada hamile görmenin anlamı
İnstagram reels ne demektir? İnstagram reels özelliği kullanımı
Rüyada araba görmek ne anlama gelir? Rüyada araba görmenin anlamı
Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonda kimler diziye katılacak? Çukur dizisine yeni katılan ve ayrılan oyuncular
Genç girişimci desteği kredisini almanın şartları nelerdir? 2021
Çipli kimlik kartımı kaybettim, cezası ne kadardır? 2021
Süt parası başvurusu için gerekli evraklar nelerdir? 2021 Süt parası için nereye başvurulur?
Kanal 7 canlı yayın akışı 28 Nisan 2021 Çarşamba Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Lyon 2 - 3 Lille maçı Burak Yılmaz golleri ve asisti
O Ses Türkiye'de yeni jüri kim olacak? Hadisenin yerine Gülşen mi gelecek?
Benim Adım Melek 63. bölüm TRT 1 canlı izle – 28 Nisan 2021 Çarşamba tek parça Benim Adım Melek yeni son bölüm izle
Masumlar Apartmanı reyting sonuçları nasıl? TRT yeni dizisi izlendi mi, dizi tutar mı?
Seksenler dizisi Gülden (Ayşe Tolga) kimdir?
Rüyada kedi görmek ne anlama gelir? Rüyada kedi görmenin anlamları
Rüyada para alma görmek görmek neye işaret eder? Rüyada para alma görmenin anlamları ve yorumları
Seni Çok Bekledim 13. bölüm Star TV canlı izle - 28 Nisan 2021 Çarşamba tek parça Seni Çok Bekledim yeni son bölüm izle
Sadakatsiz 27. bölüm Kanal D canlı izle - 28 Nisan 2021 Çarşamba tek parça Sadakatsiz yeni son bölüm izle
Kefilsiz kredi nasıl alınır? 2021 Kefilsiz kredi şartları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.