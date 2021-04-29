İkinci dönemde liselere tek sınav yapılacak

Liselere Tek Sınav
Eğitim sürecinin nasıl işleyeceğine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ‘’Orta okul öğrencilerinin ikin dönem sınavlarının neredeyse %30’u tamamlandı. 12. Sınıf sınavlarının hepsini tamamladık. Genel anlamda liselerdeki tüm sınavlarında neredeyse %40 civarını bitirmiş olduk. Lise öğrencilerimize ikinci dönemde sınavlar yapacağız ancak sadece tek bir sınava girecekler. Okullar 2 Temmuz’a kadar açık kalacak. Yaz kurslarında ise isteyen öğrencilerimize matematik kampları düzenleyeceğiz. Ayrıca EBA üzerindeki aktivitelerimizi de devam ettireceğiz’’ dedi.
Son Güncelleme: 29.04.2021 10:53