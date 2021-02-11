İBB Tablet başvurusu nasıl yapılır?

Covid-19 salgını nedeniyle, okullar yüz yüze eğitime kapanmış ve online eğitim süreci başlamıştı. Bunun üzerine , İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, maddi durumu yeterli olmayan 40 bin öğrenciye tablet dağıtımı yapmaya başlamıştı. Dağıtılan tabletlerin yarısı sim kart ile diğer yarısı ise wifi ağı ile çalışmakta. Tablet başvurusunda bulunmak isteyen kişiler, nasıl başvuruda bulunacaklarını araştırmaya başladı.

TABLET BAŞVURU

İBB her türlü sorunun önüne geçebilmek için, tabletlerin yarısını sim kart ile uyumlu yarısını ise wifi ağı ile uyumlu olarak dağıtmayı tercih etti. Maddi durumu elverişli olmayan birden fazla öğrenci için tablet dağıtımı sevindirici bir haber oldu.

Tablet almak isteyen kişiler başvuruda nasıl bulunabileceklerini merak etmeye başladı. Fakat yapılan tablet yardımı için herhangi bir başvuru bulunmamaktadır. Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada, 3 çocuğu olan ailelere 1 tablet, 3’ten fazla çocuğu olanlara ise 2 tablet verileceğini bildirdi. İBB tarafından sosyal yardımda bulunulan ailelere tablet yardımı yapılacak.

TABLETLER DAĞITILIYOR

İmamoğlu’nun yaptığı açıklamalarda ilkokul,ortaokul ve lise öğrenimi gören öğrencilere toplam 40 bin tablet dağıtılacağı belirtilmişti. Ekrem İmamoğlu, eğitimde herhangi bir aksamanın olmaması ve öğrencilerin zorluk yaşamamaları için tablet dağıtımı yapacağını duyurmuştu.

Tablet yardımının yalnızca belediye tarafından değil, hayırseverler ve yapılan bağışlar ile de yapıldığı belirtildi.

İBB TOPLAM TABLET SAYISI

Büyükşehir belediyesi olarak toplamda 40.000 adet tablet dağıtımı yapılmıştır.

Yapılan tablet dağıtımı sosyal yardım destek alan ailelere yöneliktir. 1 evde 3 öğrenci bulunuyorsa 1 tablet, 3’ten fazla öğrenci bulunuyorsa 2 tablet yardımı yapılmaktadır.