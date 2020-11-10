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İBB burs sonuçları açıklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin lisans ve önlisans öğrencisi ihtiyaç sahibi kişilere verdiği burs sonuçları açıklandı..

10 Kasım 2020 Salı 14:58
İBB burs sonuçları açıklandı
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İstanbul Büyükşehir belediyesi tarafından önümüzdeki eğitim öğretim yılında Lisans ve Önlisans bölümlerinde okuyup, ihtiyaç sahibi kişilere vereceği burs sonuçları belli oldu.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLDİ?


Geçtiğimiz günlerde başvuruların yapıldığı İBB burs içinde TC vatandaşı olan, Lisans ve Önlisans bölümlerde devlet yada özel üniversitede okuyan ve normal öğrenim süresi içinde eğitimine devam eden herkes başvuru yapabildi.

KİMLER BAŞVURU YAPAMADI?

Öte yandan İBB tarafından verilen burs için açıköğretim ve uzaktan eğitim ile öğrenim gören lisans ve önlisans öğrencileri başvuru yapmadı.

KAÇ ÖĞRENCİYE BURS VERİLECEK

İstanbul büyükşehir belediyesinin bu süreçte belirlenen şartları taşıyan ve ihtiyaç sahibi olan yaklaşık 30 bin öğrenciye burs vermesi bekleniyor.

BURS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN


Son Güncelleme: 10.11.2020 16:02
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Anahtar Kelimeler:
IbbBurs
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