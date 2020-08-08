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Hukuk Fakülteleri için 2020-2021 eğitim yılında en fazla kontenjan hangi üniversitelerde açıldı?

Üniversite sınavlarının ardından Hukuk Fakültesi'ne girmek isteyen öğrenciler için puanlar ve sıralamalar belli oldu. Hangi Üniversite kaç kontenjan açtı? Detaylar haberimizde.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 17:40
Hukuk Fakülteleri için 2020-2021 eğitim yılında en fazla kontenjan hangi üniversitelerde açıldı?
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Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemince belirlenen, içinde bulunduğumuz 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemi adına üniversitelere toplamda ne kadar öğrenci gireceği belli oldu. Kontenjanları belli olan üniversitelere göre, hukuk fakülteleri adına yaklaşık 16 bini aşkın öğrenci alımı yapılacak. Bu 16 bini aşkın kontenjanların büyük bir bölümü de devlet üniversitelerine yönelik olarak tasarlandı. Özellikle Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlerde bulunan devlet üniversiteleri için fazla sayıda öğrenci alımı gerçekleştirecek. 16 bini aşması beklenen kontenjan konusunda Başkentte ve İstanbul’a toplamda 5 binden fazla yer ayırıldığı açıklandı.

Belirlenen 16 bin kontenjanın toplamda 9 bin 630 kadarı devlet okullarına bırakıldı. Devlet üniversiteleri arasında en çok öğrenci alması beklenen okullar şu şekilde sıralanıyor;

  • İstanbul Üniversitesi (840)
  • Marmara Üniversitesi (680)
  • Ankara Üniversitesi (550)
  • Dokuz Eylül Üniversitesi (460)
  • Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (420)

Yukarıda belirtilen üniversitelere, diğer devlet üniversitelerine göre daha fazla sayıda kontenjan ayrılacağı açıklandı. Belirlenen bazı okulların yanı sıra Çankırı Karatekin Üniversitesi’ne ve Tekirdağ Üniversitesi’ne de ilk kez Hukuk Fakültesi açılmış durumda.

Bazı illere göre hangi Devlet Üniversitesi’nin ne kadar kontenjan açacağını gösteren tablo aşağıdaki gibidir;

ÜNİVERSİTE

BÖLÜM

KONTENJAN

SIRALAMA

TABAN PUAN

GALATASARAY ÜNİ.

Hukuk

25

89

526,31886

ANKARA ÜNİ.

Hukuk

550

3.469

449,5527

İSTANBUL ÜNİ.

Hukuk

490

4.090

444,99667

HACETTEPE ÜNİ.

Hukuk

230

5.094

439,49177

İSTANBUL ÜNİ.

Hukuk İÖ

350

7.232

431,64826

MARMARA ÜNİ.

Hukuk

340

7.689

430,27794

MARMARA ÜNİ.

Hukuk İÖ

340

10.565

423,1431

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİ.

Hukuk

420

10.871

422,51262

TÜRK- ALMAN ÜNİ.

Hukuk

80

12.151

419,78843

DOKUZ EYLÜL ÜNİ.

Hukuk

460

12.971

418,27088

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ.

Hukuk

220

14.609

415,30063

ANADOLU ÜNİ.

Hukuk

355

15.758

413,38275

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİ.

Hukuk

100

16.161

412,72567

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİ.

Hukuk

160

17.067

410,16216

AKDENİZ ÜNİ.

Hukuk

240

17.798

406,5251

SELÇUK ÜNİ.

Hukuk

260

20.368

406,49342

BURSA ULUDAĞ ÜNİ.

Hukuk

220

20.393

404,85674

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİ

Hukuk

100

21.696

403,62261

KOCAELİ ÜNİ.

Hukuk

290

22.714

400,80537

ERCİYES ÜNİ.

Hukuk

210

25.109

400,2467

ÇUKUROVA ÜNİ.

Hukuk

200

25.567

399,01365

SAKARYA ÜNİ.

Hukuk

240


26.671

397,8804

PAMUKKALE ÜNİ.

Hukuk

110

27.717

397,0702

KIRIKKALE ÜNİ.

Hukuk

210

28.476

396,48101

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİ.

Hukuk

130

29.024

395,80383

YALOVA ÜNİ.

Hukuk

200

29.698

395,05744

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ.

Hukuk

200

30.427

394,34605

ONDOKUZ MAYIS ÜNİ.

Hukuk

110

31.122

394,15731

SELÇUK ÜNİ.

Hukuk İÖ

240

31.306

393,438

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ.

Hukuk

120

32.020

391,6221

İNÖNÜ ÜNİ.

Hukuk

200

33.911

390,82642

AFYON KOCATEPE ÜNİ.

Hukuk

140

34.740

390,70915

GAZİANTEP ÜNİ.

Hukuk

190

34.866

390,63413

TRABZON ÜNİ.

Hukuk

240

36.949

389,63504

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ.

Hukuk İÖ

82

36.064

389,42489

ATATÜRK ÜNİ.

Hukuk

200

36.304

389,17692

KIRIKKALE ÜNİ.

Hukuk

120

35.575

388,46687

KIRIKKALE ÜNİ.

Hukuk İÖ

180

38.676

387,33631

DİCLE ÜNİ.

Hukuk

280

39.403

386,7205

ATATÜRK ÜNİ.

Hukuk

120

39.977

386,25155

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİ.

Hukuk

80

40.891

385,5238

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİ.

Hukuk

300

 

 

ÇANKIRI KARATEKİN  ÜNİ.

Hukuk

200

 

 

TEKİRDAĞ ÜNİ.

Hukuk

100

 

 

 



Son Güncelleme: 08.08.2020 17:40
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