Hukuk Fakülteleri için 2020-2021 eğitim yılında en fazla kontenjan hangi üniversitelerde açıldı?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemince belirlenen, içinde bulunduğumuz 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemi adına üniversitelere toplamda ne kadar öğrenci gireceği belli oldu. Kontenjanları belli olan üniversitelere göre, hukuk fakülteleri adına yaklaşık 16 bini aşkın öğrenci alımı yapılacak. Bu 16 bini aşkın kontenjanların büyük bir bölümü de devlet üniversitelerine yönelik olarak tasarlandı. Özellikle Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlerde bulunan devlet üniversiteleri için fazla sayıda öğrenci alımı gerçekleştirecek. 16 bini aşması beklenen kontenjan konusunda Başkentte ve İstanbul’a toplamda 5 binden fazla yer ayırıldığı açıklandı.

Belirlenen 16 bin kontenjanın toplamda 9 bin 630 kadarı devlet okullarına bırakıldı. Devlet üniversiteleri arasında en çok öğrenci alması beklenen okullar şu şekilde sıralanıyor;

İstanbul Üniversitesi (840)

Marmara Üniversitesi (680)

Ankara Üniversitesi (550)

Dokuz Eylül Üniversitesi (460)

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (420)

Yukarıda belirtilen üniversitelere, diğer devlet üniversitelerine göre daha fazla sayıda kontenjan ayrılacağı açıklandı. Belirlenen bazı okulların yanı sıra Çankırı Karatekin Üniversitesi’ne ve Tekirdağ Üniversitesi’ne de ilk kez Hukuk Fakültesi açılmış durumda.

Bazı illere göre hangi Devlet Üniversitesi’nin ne kadar kontenjan açacağını gösteren tablo aşağıdaki gibidir;