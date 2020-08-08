Hukuk Fakülteleri için 2020-2021 eğitim yılında en fazla kontenjan hangi üniversitelerde açıldı?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemince belirlenen, içinde bulunduğumuz 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemi adına üniversitelere toplamda ne kadar öğrenci gireceği belli oldu. Kontenjanları belli olan üniversitelere göre, hukuk fakülteleri adına yaklaşık 16 bini aşkın öğrenci alımı yapılacak. Bu 16 bini aşkın kontenjanların büyük bir bölümü de devlet üniversitelerine yönelik olarak tasarlandı. Özellikle Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlerde bulunan devlet üniversiteleri için fazla sayıda öğrenci alımı gerçekleştirecek. 16 bini aşması beklenen kontenjan konusunda Başkentte ve İstanbul’a toplamda 5 binden fazla yer ayırıldığı açıklandı.
Belirlenen 16 bin kontenjanın toplamda 9 bin 630 kadarı devlet okullarına bırakıldı. Devlet üniversiteleri arasında en çok öğrenci alması beklenen okullar şu şekilde sıralanıyor;
- İstanbul Üniversitesi (840)
- Marmara Üniversitesi (680)
- Ankara Üniversitesi (550)
- Dokuz Eylül Üniversitesi (460)
- Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (420)
Yukarıda belirtilen üniversitelere, diğer devlet üniversitelerine göre daha fazla sayıda kontenjan ayrılacağı açıklandı. Belirlenen bazı okulların yanı sıra Çankırı Karatekin Üniversitesi’ne ve Tekirdağ Üniversitesi’ne de ilk kez Hukuk Fakültesi açılmış durumda.
Bazı illere göre hangi Devlet Üniversitesi’nin ne kadar kontenjan açacağını gösteren tablo aşağıdaki gibidir;
|
ÜNİVERSİTE
|
BÖLÜM
|
KONTENJAN
|
SIRALAMA
|
TABAN PUAN
|
GALATASARAY ÜNİ.
|
Hukuk
|
25
|
89
|
526,31886
|
ANKARA ÜNİ.
|
Hukuk
|
550
|
3.469
|
449,5527
|
İSTANBUL ÜNİ.
|
Hukuk
|
490
|
4.090
|
444,99667
|
HACETTEPE ÜNİ.
|
Hukuk
|
230
|
5.094
|
439,49177
|
İSTANBUL ÜNİ.
|
Hukuk İÖ
|
350
|
7.232
|
431,64826
|
MARMARA ÜNİ.
|
Hukuk
|
340
|
7.689
|
430,27794
|
MARMARA ÜNİ.
|
Hukuk İÖ
|
340
|
10.565
|
423,1431
|
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİ.
|
Hukuk
|
420
|
10.871
|
422,51262
|
TÜRK- ALMAN ÜNİ.
|
Hukuk
|
80
|
12.151
|
419,78843
|
DOKUZ EYLÜL ÜNİ.
|
Hukuk
|
460
|
12.971
|
418,27088
|
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ.
|
Hukuk
|
220
|
14.609
|
415,30063
|
ANADOLU ÜNİ.
|
Hukuk
|
355
|
15.758
|
413,38275
|
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİ.
|
Hukuk
|
100
|
16.161
|
412,72567
|
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİ.
|
Hukuk
|
160
|
17.067
|
410,16216
|
AKDENİZ ÜNİ.
|
Hukuk
|
240
|
17.798
|
406,5251
|
SELÇUK ÜNİ.
|
Hukuk
|
260
|
20.368
|
406,49342
|
BURSA ULUDAĞ ÜNİ.
|
Hukuk
|
220
|
20.393
|
404,85674
|
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİ
|
Hukuk
|
100
|
21.696
|
403,62261
|
KOCAELİ ÜNİ.
|
Hukuk
|
290
|
22.714
|
400,80537
|
ERCİYES ÜNİ.
|
Hukuk
|
210
|
25.109
|
400,2467
|
ÇUKUROVA ÜNİ.
|
Hukuk
|
200
|
25.567
|
399,01365
|
SAKARYA ÜNİ.
|
Hukuk
|
240
|
397,8804
|
PAMUKKALE ÜNİ.
|
Hukuk
|
110
|
27.717
|
397,0702
|
KIRIKKALE ÜNİ.
|
Hukuk
|
210
|
28.476
|
396,48101
|
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİ.
|
Hukuk
|
130
|
29.024
|
395,80383
|
YALOVA ÜNİ.
|
Hukuk
|
200
|
29.698
|
395,05744
|
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ.
|
Hukuk
|
200
|
30.427
|
394,34605
|
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ.
|
Hukuk
|
110
|
31.122
|
394,15731
|
SELÇUK ÜNİ.
|
Hukuk İÖ
|
240
|
31.306
|
393,438
|
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ.
|
Hukuk
|
120
|
32.020
|
391,6221
|
İNÖNÜ ÜNİ.
|
Hukuk
|
200
|
33.911
|
390,82642
|
AFYON KOCATEPE ÜNİ.
|
Hukuk
|
140
|
34.740
|
390,70915
|
GAZİANTEP ÜNİ.
|
Hukuk
|
190
|
34.866
|
390,63413
|
TRABZON ÜNİ.
|
Hukuk
|
240
|
36.949
|
389,63504
|
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ.
|
Hukuk İÖ
|
82
|
36.064
|
389,42489
|
ATATÜRK ÜNİ.
|
Hukuk
|
200
|
36.304
|
389,17692
|
KIRIKKALE ÜNİ.
|
Hukuk
|
120
|
35.575
|
388,46687
|
KIRIKKALE ÜNİ.
|
Hukuk İÖ
|
180
|
38.676
|
387,33631
|
DİCLE ÜNİ.
|
Hukuk
|
280
|
39.403
|
386,7205
|
ATATÜRK ÜNİ.
|
Hukuk
|
120
|
39.977
|
386,25155
|
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİ.
|
Hukuk
|
80
|
40.891
|
385,5238
|
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİ.
|
Hukuk
|
300
|
|
|
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİ.
|
Hukuk
|
200
|
|
|
TEKİRDAĞ ÜNİ.
|
Hukuk
|
100
|
|