Hidrojeoloji mühendisi ne iş yapar, nerelerde çalışır, çalışma şartları neler?

Hidrojeoloji mühendisliği nedir?

Hidrojeoloji mühendisliği, çeşitli amaçlarla kullanılan yer altı ve yer üstündeki suların aranması, bulunması ve kullanılması hakkında araştırma yapan, çıkabilecek sorunları, problemleri ortadan kaldırmaya çalışan kişinin yaptığı meslektir. Belirli ölçüler ve olması gereken kaliteler doğrultusunda suları inceler, araştırır ve suların temizlenip korunması için tetkikler yapar. Bunların yanı sıra Hidrojeoloji mühendisleri, jeoloji hakkında da derin bilgilere sahiptir.

Hidrojeoloji mühendisi olmak için ne yapılmalı?

Her meslekte olduğu gibi bu meslek içinde gerekli olan eğitim alınmalıdır. Hidrojeoloji mühendisi olabilmek için bu alanla ilgili lisans programını bitirmek gereklidir. Aynı zamanda bu programda lisansüstü eğitim alma şansınız varsa daha iyi bir hidrojeoloji mühendisi olabilirsiniz. Alacağınız eğitim yolun başı sayılmaktadır. Bunun dışında kişinin okulunu bitirdikten sonra KPSS’ye girerek atanabilmek için yeterli puanı almalıdır. Diğer bir yol ise özel sektörde çalışmaktır. Bunun için de özel sektördeki iş ilanlarına başvurmaktır. Bunun için de iyi bir donanıma sahip olmak gerekir.

Hidrojeoloji mühendislerinin suları incelemek dışında başka görevleri de vardır. Bunlar: