Hidrojeoloji mühendisi ne iş yapar, nerelerde çalışır, çalışma şartları neler?

Hidrojeoloji mühendisliği nedir?
Hidrojeoloji mühendisliği, çeşitli amaçlarla kullanılan yer altı ve yer üstündeki suların aranması, bulunması ve kullanılması hakkında araştırma yapan, çıkabilecek sorunları, problemleri ortadan kaldırmaya çalışan kişinin yaptığı meslektir. Belirli ölçüler ve olması gereken kaliteler doğrultusunda suları inceler, araştırır ve suların temizlenip korunması için tetkikler yapar. Bunların yanı sıra Hidrojeoloji mühendisleri, jeoloji hakkında da derin bilgilere sahiptir.
Hidrojeoloji mühendisi olmak için ne yapılmalı?
Hidrojeoloji mühendislerinin suları incelemek dışında başka görevleri de vardır. Bunlar:
- Kirlenmiş olan yeraltı su kaynaklarının temizlenmesi,
- Yeraltı sularının kalite kontrollerini yapmak ve suların kalitelerini artırmak için çalışmalar,
- Yeraltından çıkarılan suyun işletmeciliği ile alakalı en doğru en uygun işletme politikasını belirlemek,
- Yeraltı sularının hidrolik özelliklerinin belirlemek gibi işleri de üstlenirler.
Son Güncelleme: 21.12.2020 01:00