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Hibrit eğitim ne anlama geliyor? Bu sene hibrit yöntemi uygulanacak mı?

Açıklamalarda duyulan hibrit eğitimin ne olduğu açıklandı. Hibrit eğitimin yararları.

27 Ağustos 2020 Perşembe 16:09
Hibrit eğitim ne anlama geliyor? Bu sene hibrit yöntemi uygulanacak mı?
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Pandemi döneminden dolayı 2020-2021 yıllarında okullarda eğitimde duraksama yaşandı. Açılış tarihi 31 Ağustos olarak düşünülen okulların, Covid virüsünün yayılmasında bir azalma olmadığı için ne zaman açılacağı konusu belli olamadı. Merak edilen açılış günü hakkında bilgilendirme yapan Fahrettin Koca hibrit yöntemini uygulayabileceklerini söyledi. 

Fahrettin Koca’nın açıklamasından sonra MEB başkanı Ziya Selçuk’ta birtakım duyurularda bulundu. 


Hibrit eğitim için örgün eğitimin intenet üzerinden olan eğitimle zenginleştirilmesi şeklinde ifade edilebilir. İki tür eğitim şeklinde kullanarak çeşitli bir öğrenme yolu. Yani online olarak yürütülen eğitimi güçlendirmek için örgün eğitimi de araya katmak ve harmanlamak denilebilir. 

İntenet üzerinden olan eğitim: Eğitimin bu kısmında ilk basamakları çıkabiliriz bunlarda bilginin temeli ve anlamadır. Bunun yanında bu eğitim daha çok yinelemeye, bilgiye dair daha çok egzersiz yapılması

Örgün eğitim: Eğitimin daha yukarı bölümlerine dayanan bu eğitim şekli öğrencinin görme, anlama ve yorumlama yeteneklerini daha da arttırır. Bu eğitim türü daha çok hareketlenme ile gelişmelidir. 



Son Güncelleme: 27.08.2020 16:09
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