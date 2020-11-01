İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet Su-25 tipi uçağın düşürüldüğünü açıkladı
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet...

Hazırlıklar tamam! Yüz yüze eğitimde üçüncü aşama yarın başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitimde üçüncü aşama için hazırlıkları tamamladı. Ortaokul 5.sınıflar ve lise 9. sınıflar için yüz yüze eğitim yarından itibaren başlıyor.

01 Kasım 2020 Pazar 21:55
Hazırlıklar tamam! Yüz yüze eğitimde üçüncü aşama yarın başlıyor
Takip Et:

Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüs salgın hastalığı sonrasında eğitim alanında başlayan normalleşme ile birlikte yüz yüze eğitimin kapsamını genişletiyor. Daha önceden ilkokul 1. sınıflar ardından da ilkokul 2 , 3 ve 4.sınıfların yüz yüze eğitime başlatılmasından sonra yarından itiabaren yüz yüze eğitimde üçüncü aşama başlıyor. Üçüncü aşama ile birlikte binlerce ortaokul 5.sınıf ve Lise 9.sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime okullarında başlıyor.

DERS SÜRELERİ NE KADAR ?

Diğer kademelerde olduğu gibi ortaokul 5. sınıf ve lise 9.sınıf öğrencileride okullara sosyal mesafe kurallarına göre alınacak ve dersler 30 dakika olup ders araları 10 dakika olacak.

HANGİ DERSLER YÜZ YÜZE İŞLENECEK?


Ortaokul 5. sınıflarda Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri; imam hatip ortaokul 5. sınıflarda ise Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi, Kur'an-ı Kerim ve Arapça dersleri yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek.

UZAKTAN EĞİTİM DEVAM EDECEK Mİ;?

Haftada iki gün yüz yüze eğitim alacak olan sınıflar diğer günlerde uzaktan eğitime devam edecek ve yüz yüze eğitim almadıkları derslerin konularını işleyecek.

 



Son Güncelleme: 01.11.2020 21:55
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MebYüz YüzeYüz Yüze Eğitim 3.aşamaHangi Sınıflar Okula Başlıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 'İl genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldık'
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 'İl genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldık'
MEB'den okullarla ilgili önemli karar! Bakan Selçuk açıkladı
MEB'den okullarla ilgili önemli karar! Bakan Selçuk açıkladı
Burs/ Kredi almaktan vazgeçen öğrenci tekrar kredi / burs almak için hazırlayacağı dilekçe örneği nasıl olmalıdır?
Burs/ Kredi almaktan vazgeçen öğrenci tekrar kredi / burs almak için hazırlayacağı dilekçe örneği nasıl olmalıdır?
Okul dondurmak için bildirim dilekçesi nasıl yazılır?
Okul dondurmak için bildirim dilekçesi nasıl yazılır?
ÖSYM ISG sınav giriş yerleri belli oldu!
ÖSYM ISG sınav giriş yerleri belli oldu!
Okullarda yüz yüze olarak yapılacak sınavlarla ilgili olarak MEB'den beklenen açıklama
Okullarda yüz yüze olarak yapılacak sınavlarla ilgili olarak MEB'den beklenen açıklama

Popüler Haberler

80.000 tl ye aylık ne kadar faiz alırım? 2 Kasım 2020 Pazartesi Bankaların mevduat faiz oranları
Çukur Cumaali Efsun'u öldürdü mü? Damla Sönmez Çukur'dan ayrılacak mı?
Belirli gün ve haftalar sayısı kaçtır? Türkiye'de okullarda kutlanan belirli gün ve haftalar tam listesi
Reşit Yemin'dan ayrıldı mı? Yavuz Ketenci Yeni sezonda var mı?
Grip aşısı SGK karşılar mı? 2020
Çoçuk yardım parası ne zaman ödenecek? 2020 PTT çoçuk yardım parası
Star TV İBO SHOW neden yayınlanmadı?
Microsoft çalışanı Fransız yönetici Maxime Rastello'dan iğrenç İzmir paylaşımı!
İzmir'de depremzedelere ücretsiz konaklama hizmeti veren oteller
HAARP projesi nedir? İzmir depremi için HAARP iddiaları
Koronavirüs salgınından etkilenmemek için öncelikler nelerdir?
Kuaförüm Sensin yeni yarışmacıları Feyyaz ve Esra kimdir?
Banka kredi sicil affı nedir?
Bankaların en düşük faizli 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredi kampanyaları
İninal kart para yükleme ve çekme işlemleri nasıl yapılır?
Maria ile Mustafa Gonca kimdir? Tuğba Tutuğ kimdir, nereli yaşı kaç?
Matrix 4 filmi vizyon tarihi belli oldu mu? Film ne zaman vizyona girecek?
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 2 Kasım 2020 Pazartesi
Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi nasıl alınır? 2020 Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvuru kanalları
Odeabank kredi kartı başvurusu nasıl yapılır? Gerekli belgeler ve başvuru şartları
İzmir Seferihisar, Bornova, Bayraklı ilçeleri haritada nerede?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.