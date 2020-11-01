Hazırlıklar tamam! Yüz yüze eğitimde üçüncü aşama yarın başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüs salgın hastalığı sonrasında eğitim alanında başlayan normalleşme ile birlikte yüz yüze eğitimin kapsamını genişletiyor. Daha önceden ilkokul 1. sınıflar ardından da ilkokul 2 , 3 ve 4.sınıfların yüz yüze eğitime başlatılmasından sonra yarından itiabaren yüz yüze eğitimde üçüncü aşama başlıyor. Üçüncü aşama ile birlikte binlerce ortaokul 5.sınıf ve Lise 9.sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime okullarında başlıyor.

DERS SÜRELERİ NE KADAR ?

Diğer kademelerde olduğu gibi ortaokul 5. sınıf ve lise 9.sınıf öğrencileride okullara sosyal mesafe kurallarına göre alınacak ve dersler 30 dakika olup ders araları 10 dakika olacak.

HANGİ DERSLER YÜZ YÜZE İŞLENECEK?

UZAKTAN EĞİTİM DEVAM EDECEK Mİ;?

Ortaokul 5. sınıflarda Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri; imam hatip ortaokul 5. sınıflarda ise Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi, Kur'an-ı Kerim ve Arapça dersleri yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek.

Haftada iki gün yüz yüze eğitim alacak olan sınıflar diğer günlerde uzaktan eğitime devam edecek ve yüz yüze eğitim almadıkları derslerin konularını işleyecek.