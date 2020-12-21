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Hazine ve Maliye Bakanlığı tek il tercih sisteminin oluşturduğu sorunlar nelerdir?

2020 yılında tekrar uygulanmaya başlayan tek il tercih sistemi birçok vatandaşı mağdur etmekte ve moral ve motivasyonunu düşürmektedir. KPSS A grubunda alınan her puanın çok kıymetli olduğu bilinmekte fakat yeniden uygulanan bu sistem karşısında bireyler endişe içerisine girmekte. Peki tek il tercih sisteminin yarattığı sıkıntılar nelerdir?

21 Aralık 2020 Pazartesi 03:24
Hazine ve Maliye Bakanlığı tek il tercih sisteminin oluşturduğu sorunlar nelerdir?
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Hazine ve maliye bakanlığı tarafından gerçekleştirilen personel alımlarında yeni bir uygulama olarak tek il tercihi sistemi gelmiştir. Kamu personel alımlarında kullanılan tek il sisteminin ne olduğu konusunda vatandaşlar bilgi arayışı içerisindedir. Hangi alımlarda geçerlidir , sistem nasıl uygulanır  faydaları ve sakıncaları merak konusu haline gelmektedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Alımlarında Tel İl Tercihi Hangi Alımlarda Uygulanmaktadır?

Hazine ve Maliye bakanlığı tarafından gerçekleştiren kamu personel alımları, alım yapılacak pozisyon ve unvana göre farklılık göstermektedir ve bu duruma bağlı olarak süreçte farklılık göstermektedir. Bahsettiğimiz süreç başvuru aşamasında veya sınav aşamasında belli olabilmektedir. Hazine ve Maliye bakanlığı tarafından yapılan alımları 2 seçeneğe ayırabiliriz;

  • Başvuru aşamasındaki farklılıklar
  • Sınav sürecindeki farklılıklar

Başvuru aşamasında kadronun bütünü için başvuru yapılan alımlar

Bu alım üzerinden başvuruda bulunacak kişiler alım yapılacak olan kadroların hepsine başvuru yapabilmek hakkına sahiplerdir. Önek olarak alım yapılacak kadro sayısı 200 kişi olarak açıklandı ise sınava başvuru da bulunacak aday sayısı 10 katı olarak belirtilir. Bu bilgiden yola çıkarak sınava katılacak olan adayların sayısı 2000 kişi olacaktır ve il veya bölge ayrımı yapılmaksızın adaylar sınava girebilecektir.

Yukarıda belirtilen alım şekline uygun pozisyonlar Hazine ve Maliye müfettiş yardımcılığı, Devlet gelir uzman yardımcılığı, Maliye ve hazine uzman yardımcılığı, vergi müfettiş yardımcılığı alımları için geçerlidir. Aynı zamanda hazine ve maliye bakanlığı uzman yardımcılığı da başvurusu aşamasında ki bu uygulama ile alım yapmaktadır.

Başvuru aşamasında kadrosu illere göre ayrılan alımlar

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olarak Bakanlıkların kendi bünyelerine yapacakları alımlar için kontenjan belirlemektedir. Gelir uzman yardımcılığı ve defterdarlık uzman yardımcılığı alımlar için illerde kaç kişi alınacağına dair sayı belirlenmektedir ve ilana verilmektedir.

İlan edilen başvuru kontenjanları için il bazında başvuru yapılması gerekmektedir ve tercihler tek il ve beş il şeklinde olmalıdır.

Defterdarlık uzman yardımcılığı alımı ve tek il tercihi sistemi nedir?

Defterdarlık uzman yardımcılığı için 2012 den 2020 yılına kadar 4 adet alım Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. Bu alım sisteminde yayınlanan kadronun tamamı için başvurular kabul edilir ve 20 katı kadar kişi yazılı sınava girebilmektedir.

2020 yılında yeniden getirilen tek il tercih tekrar karşımıza çıkmaktadır. Defterdarlık uzman yardımcılığı ve bakanlık defterdarlık uzman yardımcılığı için tek il tercih uygulaması getirilmiştir.

Tek il tercihi için vatandaşlar bakanlık tarafından belirlen ilin kadrosuna tercih yapabilmekte ve alım yapılacak kişi sayısının 4 katı kadar kişi yazılı sınava girmeye hak kazanmaktadır. Önek olarak A ili için 10 kişi alım yapılacaksa 40 kişi başvuru yapabilmekte, B ili için 1 kişi alım olacak ise 4 kişi başvuru yapabilmektedir. İllerin alım sayısına ve adayların yöneldiği iller bazında taban puanları farklılık göstermektedir.

Defterdarlık uzman yardımcılığı tek il tercih sisteminin sakıncaları nelerdir?

Hazine ve Maliye bakanlığı defterdarlık uzman yardımcılığı alımları il bazında ayrılmıştır ve başvuruda bulunacak adayların il bazında başvuru yapması gerekmektedir. Yalnızca tek bir il seçme hakkına sahip olan adaylar için problem yaratmaktadır.  Puanı çok yüksek olan bir aday seçmiş olduğu ilden kaynaklı listeye girememesi söz konusudur fakat aynı zamanda tersi bir durumda gerçekleşebilmektedir yani puan olarak düşük olan bir aday seçmiş olduğu ile yerleşebilmektedir.

2017 yılında yapılan tek il uzman yardımcılarının alımının listesi önek olarak verilebilir;

Tek il tercihi yapıldığında İstanbul ili için 76 puan yeterli iken Kocaeli ili için 80 puan ile yazılı sınava katılma  hakkı elde edebilmektedir. KPSS A grubundan alınan her puanın değeri çok önem arz ederken bu şekilde oluşan sistem bir çok aday için mağdur edici olmaktadır.

Yaşanacak olan bu adaletsizliğin iyileştirilmesi adına yapılması beklenen toplam sayı için külli olaak gerçekleştirilmesi veya gelir uzman yardımcıları alımları için yeni olan beş il tercih sisteminin getirilmesi gerekmektedir.

Bakanlık tarafında uygulanan tek il tercih sistemi bireylerin motivasyonunu olumsuz yönde etkilemektedir. Adayların şikayet içerisinde bulunduğu bu sistem için külli bir şekilde alım gerçekleştirmesi veya beş il tercih sistemi getirilmesi gerektiği beklenmektedir.

 

 

 

 



Son Güncelleme: 21.12.2020 03:24
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