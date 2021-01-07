İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hadise'nin makyajsız hali, görenleri şaşkına çevirdi
Hadise'nin makyajsız hali, görenleri şaşkına...
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp Kurumundan rapor geldi
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli...
Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil
Son Dakika
Dünya hiç olmadığı kadar hızlı...
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama kararı verdi!
Son Dakika
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama...

Hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, 11 Ocak 2021 tarihinden itibaren hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitimin başlayacağını duyurdu.

07 Ocak 2021 Perşembe 18:40
Hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim başlıyor
Takip Et:

Covid-19 tedbirleri kapsamında, resmi ve özel örgün eğitim ile hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitim yoluyla devam edilmesine karar verilmişti.

MEB tarafından 81 ile konuya ilişkin yazı gönderildi. Yazıda, hayat boyu öğrenme kurumlarındaki eğitim faaliyetleri 11 Ocak 2021 itibariyle yüz yüze başlayacağı bilgisi paylaşıldı. 

Kısıtlama saatlerine dikkat edilecek

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı kurslarda, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının geçerli olduğu saatlere dikkat edilerek eğitim verilecek. Eğitim kurumlarında hijyen kurallarına dikkat edilecek ve eğitim faaliyetleri 11 Ocak 2021 itibariyle yüz yüze başlayacak. İlerleyen dönemlerde salgının seyrine göre kursların kapatılması da söz konusu olabilecek.



Son Güncelleme: 07.01.2021 18:40
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim BakanlığıYüz YüzeHayat Boyu öğrenme Kurumları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Prof. Dr. Aydın: Sömestr tatilinden sonra okullar açılabilir
Prof. Dr. Aydın: Sömestr tatilinden sonra okullar açılabilir
MEB duyurdu! Hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim başlıyor
MEB duyurdu! Hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim başlıyor
Öğrenci okul numarası nereden öğrenilir? E-devlet okul numarası öğrenme 2021
Öğrenci okul numarası nereden öğrenilir? E-devlet okul numarası öğrenme 2021
Öğretmenler dikkat! 2021 MEB sınav görevli ücretleri netleşti
Öğretmenler dikkat! 2021 MEB sınav görevli ücretleri netleşti
Bakan Ziya Selçuk'tan salgın sonrası paylaşımı
Bakan Ziya Selçuk'tan salgın sonrası paylaşımı
Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan yüz yüze eğitimle ilgili önemli açıklama
Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan yüz yüze eğitimle ilgili önemli açıklama

Popüler Haberler

Huawei enjoy y9 plus cihaza nasıl format atılır, nasıl sıfırlanır?
Word, Excel, PowerPoint, Access gibi Office dosyaları nasıl şifrelenir?
32.811 İŞKUR personel alımları başladı! İŞKUR personel alım şartları neler, kimler başvurabilir?
Ekonomiye milyon dolarlık katkı sağlayan Cumhuriyet altını oldu
2021 Yılı Memur ve emekli maaşlarına yapılan zam belli oldu! Memura ve emekliye ne kadar zam yapıldı?
1.000 TL Maddi Yardım Başvurusu için 2. faz devam ediyor. 3. fazın başvuruları başladı!
Evde bakım maaşı yatan iller 7 Ocak 2021 Perşembe - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
Yaralı Kalbim dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Baş Hatun Zübeyde kimdir?
Halk süt yardımı başvurusu nasıl yapılır? 2021 İBB ve Antalya belediyesi halk süt yardımı başvuru formu
SGK borçlanma işlemleri e-Devlet sisteminde
1Sudeee Emre Mor İfşası: Emre Mor’u ifşa eden 1Sudeee kimdir?
Corona vürüs Türkiye'ye nasıl geldi? Hangi yolla ülkemize giriş yaptı?
Amerika Merkez Bankası FED Nisan 2020 yeni faiz kararı saat kaçta ne zaman açıklayacak?
Kanalların yayın akışları 6 Şubat Perşembe ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
CarrefourSA indirimli ürünler kataloğu 4-13 Ocak 2021
2021 Survivor Steven kimdir?
Bursa'da dolabın içine saklanan kadın polisler tarafından yakalandı
Saklı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Esnaf Kefalet Kredi faiz oranlarına beklenmedik zam!
Survivor Melis Sezer kimdir, kaç yaşında ve nereli

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.