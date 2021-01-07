Hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim başlıyor

Covid-19 tedbirleri kapsamında, resmi ve özel örgün eğitim ile hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitim yoluyla devam edilmesine karar verilmişti.

Kısıtlama saatlerine dikkat edilecek

MEB tarafından 81 ile konuya ilişkin yazı gönderildi. Yazıda, hayat boyu öğrenme kurumlarındaki eğitim faaliyetleri 11 Ocak 2021 itibariyle yüz yüze başlayacağı bilgisi paylaşıldı.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı kurslarda, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının geçerli olduğu saatlere dikkat edilerek eğitim verilecek. Eğitim kurumlarında hijyen kurallarına dikkat edilecek ve eğitim faaliyetleri 11 Ocak 2021 itibariyle yüz yüze başlayacak. İlerleyen dönemlerde salgının seyrine göre kursların kapatılması da söz konusu olabilecek.