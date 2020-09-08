İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim yerini tehdit ediyor
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim...
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı! İmza atılacak
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı!...
Fenerbahçe, Michael Frey için son kararını verdi
Fenerbahçe, Michael Frey için son...
Rafael, Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına son noktayı koydu
Rafael, Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına...

Hava Harp Okulu başvuru nasıl yapılır? 2020 MSÜ Hava Harp Okulu için gerekenler

Türkiye basınında kritik öneme sahip olan Hava Harp Okulu başvuru nasıl yapılır? MSÜ Hava Harp Okulu için gerekenler hakkındaki haberimize dair güncel ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 8 Eylül günü yayınladığımız haberimizi okuyarak, Hava Harp Okulu başvuru nasıl yapılır? konusunda yeni bilgileri edinin.

08 Eylül 2020 Salı 15:05
Hava Harp Okulu başvuru nasıl yapılır? 2020 MSÜ Hava Harp Okulu için gerekenler
Takip Et:

Geçtiğimiz günlerde özel sınavı ile birlikte yeni öğrencilerini almaya hazırlanan Milli Savunma Üniversitesi, birçok genç tarafından tercih edilmektedir. Askeri eğitim almak isteyen gençler, gerekli sınavda istenilen puanı alması halinde okula öğrenci olarak alınmaktadır. Birçok bölümü bulunan üniversitenin en çok istenen bölümü ise Hava Harp Okuludur. Okul giren öğrenciler subay rütbesi ile mezun olmaktadır.

MSÜ Hava Harp Okulu hakkında

İstanbul’un Yeşilyurt ilçesinde bulunan MSÜ Hava Harp Okulu’nda öğrencilere yatılı eğitim imkanı sunulmaktadır. Öğrencilerin yatılı olarak eğitim aldığı üniversitede, öğrencilerin barınma ve beslenme ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmaktadır.

Dört kişilik odalarda kalan öğrenciler eğitim yılının bitmesinin ardından yaz tatilinde aile evlerine dönebilmektedir. Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde eğitim alan öğrenciler, eğitim hayatları boyunca askeri öğrenci harçlığı alırlar. Bu harçlık karşılıksız olarak öğrencilere verilmektedir.


Hava Harp Okulu’ndan mezun olan pilotlar teğmen rütbesi ile lisans mezunu olarak kabul edilir. Askeri alanın dışında mühendisliğin birçok alanında da eğitilen öğrenciler, nitelikli askerler olarak ülkeye hizmet etmeye hazır hale gelir.

Üniversite hayatını her şekilde yaşayan öğrenciler, tiyatrodan kick boks topluluğuna kadar birçok topluluğa katılarak boş vaktini değerlendirebilir.

Hava Harp Okulu başvuru şartları nedir?

MSÜ sınavı adı altında her yıl öğrencilerini bulan okul, öğrencilerini bu sınavdan aldığı puan ile birlikte YKS’den aldıkları puanın ortalamasına göre belirlemektedir. Okula girmek için sağlık kontrolleri ve birçok teste tabii tutulan öğrenciler, bu işlemlerin ardından MSÜ’ye kabul edilir. Başvuru şartları şu şekildedir:

  • T.C. vatandaşı olmak
  • Lise mezunu olmak
  • En fazla 20 yaşında olmak
  • Adayın birinci dereceden yakın akrabalarının devlete karşı bir suç işlememiş olması gerekir.
  • Güvenlik ve arşiv belgelerinin pozitif çıkması gerekir.

 



Son Güncelleme: 08.09.2020 15:05
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Selçuk duyurdu! Okulların açılmasıyla ilgili olarak bir takım teknik hazırlıklar yapılıyor
Bakan Selçuk duyurdu! Okulların açılmasıyla ilgili olarak bir takım teknik hazırlıklar yapılıyor
ÖSYM 2020 DGS sonuçlarını açıkladı
ÖSYM 2020 DGS sonuçlarını açıkladı
TRT EBA TV 7 - 11 Eylül yayın akışı belli oldu! TRT EBA TV İlkokul , ortaokul lise yayın akışı
TRT EBA TV 7 - 11 Eylül yayın akışı belli oldu! TRT EBA TV İlkokul , ortaokul lise yayın akışı
ALES sonuçları açıklandı
ALES sonuçları açıklandı
2020 öğretmenlere il içi yer değiştirme başvuruları başladı!
2020 öğretmenlere il içi yer değiştirme başvuruları başladı!
ALES Sınav sonuçları açıklandı
ALES Sınav sonuçları açıklandı

Popüler Haberler

Hava Harp Okulu başvuru nasıl yapılır? 2020 MSÜ Hava Harp Okulu için gerekenler
Emlak vergisi internetten online sorgulama ve ödeme imkanı 2020
10000 tl ayda ne kadar faiz kazancı getirir? 10 BİN TL'ye verilen faiz
BİM market indirimlerinde bu hafta 30 Nisan – 13 Mayıs 2020 indirimli ürünler kataloğu
Mercedes-Benz W223 özellikleri nelerdir? Yeni S serisinde neler olacak?
Engelli sağlık kurulu raporu nasıl yenilenir? 2020 Engelli Sağlık Kurulu Raporu yenileme İşlemleri
2020 Devlet sosyal yardımları nelerdir? Sosyal yardımlar kimleri kapsar, kimler faydalanabilir?
Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı (MYUH) sınavında hangi konular yer alıyor?
Aile hekimliği nerede değiştirilir? Aile hekimliği değiştirme işlemleri
2020 yılında emekli olursam maaşım ne kadar olur? Emekli maaşı hesaplama
Yeni torba yasa ile KYK borçlarına indirim ve erteleme geliyor!
Süper ligde 12. hafta puan durumu, haftanın sonuçları ve 13. Hafta maç fikstürü
Konya Şehir Hastanesi ne zaman hizmete açılacak?
TRT Eba TV ortaokul ders programı ve saatleri
Avatar 2 çekimlerine korona engeli!
Ziraat Bankası 50 koyun için verilen 60.000 TL hayvancılık kredisi şartları nelerdir?
Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana başvuru şartları neler? Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana başvuru için gerekli şartlar
Türk Telekom 650 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Türk Telekom personel alım şartları
Nissan Micra teknik özellikleri nelerdir? 2020 Yeni Nissan Micra fiyatları
Emekli bayram ikramiyelerine zam gelecek mi? 2020
Egemen Babil dizisinden neden ayrıldı? Yeni sezonda Ozan Güven yok mu, neden veda etti?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.