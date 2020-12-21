Harita mühendisi ne iş yapar, nerelerde çalışır, çalışma şartları neler?

Kariyer yolunu belirlemek isteyen birisinin, mesleğe adım atmadan ya da üniversitedeki bölümü tercih etmesinden önce sorması gereken birtakım sorular bulunmaktadır. Neredeyse her meslek için geçerli olan bu sorular; mesleğin iş koşulları, mesai saatleri, ne iş yaptıkları gibi sorular olmaktadır. Bizler de meslek adayları için bu soruların giderilmesini sağlayan bir haber yaptık ve bu haberimizde Harita Mühendisliğinden bahsedeceğiz.

Harita mühendisi kimlere denir

Belli yöntemler ile ölçümler yapan ve yaptığı bu ölçümlerden aldığı sonuçlar ile harita yapımında bulunan ve bu yapım sürecinde; yönetim, denetim, planlama gibi görevleri üstlenen kişiye harita mühendisi denir.

Harita mühendisinin görevleri ne?

şöyle sıralayabiliriz;

Harita mühendisliği adı altında çalışmakta olan bireyler, isimlerinden belli olduğu gibi harita üzerinden çalışma göstermektedirler. Çalışma alanlarında ise genellikle birtakım bilimsel teknikler ile mevcut, yani güncel teknoloji ile ölçüm ve çalışmalar yaparlar. Harita mühendislerinin görevlerini

*Haritanın kapsayacağı alanlara belirlemek ve belirlenen alandaki çalışmaları bilimsel yöntemlere dayanarak yapılmasını sağlamak,

*Tasarımın; grafiklerini, illüstrasyonlarını ve haritalarını yapmak, hazır bir hale getirmek,

*Çizelge ve haritaların hazırlanacakları farklı ölçekleri veya çizelge ve haritanın revizyon işlemlerinde kullanmak üzere haritanın kayak verilerine göz gezdirmek, araştırmak ve hakkında değerlendirmelerde bulunmak,

*Haritalanması karşısında herhangi bir sorun bulunmayan bilgilerin değerlendirilmesi ve analiz edilmesi,

*Coğrafi bilgilerin veri tabanını hazırlamak, tasarısını ve değişimini yapmak,

*İmar ile kadastroların hazırlanışında, çalışmalarında bulunmak ve destekçi çıkmak,

*Kent ve kırsal düzenlemeler adına çalışmalar yapmak,

*Himayesinde veya ondan düşük personellerin yönetim ve denetimini yapmak.

Harita mühendisi olmak için ne yapılması gerekiyor?

Bir kurum, kuruluş ve şirket gibi alanlarda görev yapmak isteyen harita mühendis adaylarının öncelikle harita mühendisliği ile ilgili bölümden mezun olmaları istenmektedir. Harita mühendisi olarak görev yapmak isteyen bireylerin mezun olması istenilen bölüm; harita mühendisliği lisans eğitimidir.

Ayrıyeten farklı bir lisans bölümünden mezun olduktan sonra bu mesleğe geçmek isteyen bireyler, harita mühendisliği dersini lisansüstü olarak da alabilmektedir. Lakin bölüme girebilmek için öncelikle üniversitenin istemekte olduğu birtakım alım koşullarını yerine getirmeniz gereklidir. Bu koşullar mezun olma puanınız, üniversitenin istediği puan ve benzeri etkenler olabilmektedir. Üniversitenin lisansüstü bölümlerine alım yapması için öncelikle bireyin lisans eğitimini başarı ile tamamlaması gerekmektedir. Ardından lisansüstü bölümde harita mühendisliği okunarak bu kariyerde çalışma gösterilebilir.

Mezun olmak birçok koşuldan sadece bir tanesidir. Bölümden mezun olan her bireyin iş bulma ihtimali olmayabilir. Harita mühendisi olmak isteyenler, eğer kamunun bir kurumu ya da kuruluşunda çalışmak istiyorlarsa; KPSS(Kamu Personeli Seçme Sınavı) sınavından atamalarını yapmak için yeterli puan alması gerekmektedir. Birey isterse açıktan alım yapmakta olan kurum ilanlarına da bakabilir ve ona göre KPSS’den puan almaya çalışabilir.

Eğer birey özel sektörde harita mühendisi olarak görev almak istiyorsa; özel şirket, özel kurum ve kuruluşlara iş başvurusunda bulunmalıdır. İlan ile personel almakta olan şirketlerin, ilan şartları detaylı bir şekilde incelenmeli ve istenilen şartlar yerine getirilmelidir. İstenmekte olan şartlar çoğunluğa bakıldığında; harita mühendisi olmak isteyen adayın öncelikle deneyimli olması istenir, ek olarak 1 veya daha fazla dil bilmesi, sürekli çalışabilir olması, en az üniversite mezunu olması gibi şartlar olmaktadır. Bu sektörle ilgili bilinmesi gereken bir diğer husus ise adayın kendini iyice yetiştirmesidir. Üniversite mezunlarından beklendiği gibi; özel şirket, kurum veya kuruluşların harita mühendisi adaylarından beklentisi bu yönde olacaktır.

Harita mühendisinin mesai saatleri ve çalışma koşulları nasıl?

Harita mühendisliği görevini yapmakta olan bireylerin öncelikle çalışma ortamına bakılmalıdır. Harita mühendislerinin çalışma alanları; bazen sahada; bazense ofis ortamında olmaktadır. Bu açıdan bakıldığında meslek bazen yorucuyken bazense oldukça rahatlamaktadır.

Harita mühendisliği mesleğine yeni başlamış olan bireyler için özel sektörlerin sağladığı koşullara çok iyi diyemeyiz. Düşük maaşlar, uzun mesai saatleri, boş geçmeyen iş temposu gibi birçok etkenle karşılaşmak; özel sektöre yeni başlamış bir harita mühendisi için kesindir. Kamuda çalışmakta olan harita mühendislerine bakıldığında daha iyi çalışma şartlarına sahip oldukları dile getirilebilir. Lakin özelde deneyim kazandıkça bu durumun terse döneceğini unutmamak gerekmektedir.

Mesai saatlerine değinecek olursak, özel sektörde kamuda olduğundan daha uzun mesai saatleri olduğu bilinmekte. Harita mühendislerinin, özellikle sahada gerçekleştirdiği çalışma dönemlerinin ne kadar süreceği ve mesai saatlerinin ne kadar olacağı hakkında net bir yorum yapılamamaktadır. Çünkü harita mühendisinin mesai saatleri, çalışmakta olduğu projeye bağlı olarak değişebilmekte; bazen uzarken bazen kısalabiliyor.