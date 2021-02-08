Hangi sınıflar yüz yüze eğitim için okula gidecek? MEB açıkladı

Velilerin ve öğrencilerin en çok merak ettiği yüz yüze eğitim süreci hakkında birtakım açıklamalarda bulunuldu. Koronavirüs sayılarında meydana gelen azalma ile birlikte birçok okulun online eğitimden yüz yüze eğitime geçmesi kararlaştırıldı. MEB tarafından anaokullarının, köy okullarının, ilkokulların, 8. ve 12. sınıfların yüz yüze eğitime geçeceği duyuruldu. Gerekli tüm sağlık önlemlerinin alınacağı ve öğrencilerin de bu sağlık kurallarına uymasının sağlanacağı garantisi verildi.

Anaokulları ve köy okulları 15 Şubat’tan itibaren yüz yüze eğitime geçiyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk anaokullarının ve köy okullarının 15 Şubat’ta açılacağını dile getirdi. İkinci yarıyıla yüz yüze eğitimle devam edilmesi planlanıyor. Köy okulları ve anaokulları şimdilik tam zamanlı açılıyor. Köy okullarında veya anaokullarında eğer herhangi bir salgın belirtisine rastlanılacak olursa tekrar online eğitime geçiş yapılacağı fakat şimdilik öğrencilerin tam zamanlı yüz yüze eğitim görecekleri açıklandı.

İlkokullar ne zaman açılıyor?

Ziya Selçuk 1 Mart itibariyle ilkokulların tüm seviyelerinin yüz yüze eğitime başlayacağını duyurdu. İlkokul öğrencileri haftanın sadece iki günü okula gidecekler. Özel eğitim okulları da ilkokullar ile birlikte 1 Mart tarihinde açılacak.

8. ve 12. Sınıflar ne zaman açılıyor?

8. ve 12. Sınıflar 1 Mart tarihinde yüz yüze eğitime geçiyor. Bu sene sınava gireceklerinden dolayı aldıkları eğitimin önemli olduğu, sınava hazırlık yapmaları gerektikleri dile getirilerek 8. ve 12. sınıfların tam zamanlı olarak yüz yüze eğitim görecekleri açıklandı.

Lise sınavları ne zaman?

Ziya Selçuk okulları yüz yüze eğitime geçen öğrencilerin okullarına daha rahat ulaşabilmeleri için ders saatleri ve günleri içerisinde öğrencilerin sokağa çıkma yasağından özel izinli olacaklarını söyledi.

Liselilerin birinci dönem sınavları mart ayında yüz yüze yapılacak ve müfredatın sadece Kasım 2020 tarihine kadar gelinen kısmından sorumlu olacaklar. Öğrencilerin yüz yüze eğitime katılımı tamamen velilerin elinde olacak. Çocuklarını yüz yüze eğitime göndermek istemeyen veliler yazılı olarak okullara isteklerini dile getirdiklerinde çocuklar yoklamaya dahil edilmeyecek.

Diğer okullar yüz yüze eğitime geçecek mi?

Ziya Selçuk yüz yüze eğitime başlanacağı için bu kapsamda görev yapacak olan öğretmenlere aşı yapılmasının planlandığını dile getirdi. Git gide koronavirüs sayılarının birçok ilde hayli azaldığını görmekteyiz. Pozitif vakaların git gide azalmasıyla birlikte ilerleyen zamanlarda pozitif vakaların az olduğu illerde yüz yüze eğitime geçiş yapılabileceği söylendi. Fakat henüz yukarıda belirtilen okullar haricinde başka bir okulun yüz yüze eğitime geçiş yapacağına dair bir açıklama yapılmadı.