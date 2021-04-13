13 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında alınan yeni kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Koronavirüs salgını tedbirleri doğrultusnda iki haftalık kısmi kapanma kararı alındığını açıklayan Erdoğan, okullar ile ilgili alınan kararları da açıkladı.

Hangi sınıflar açık olacak?

Anaokulları ve kreşler açık mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı kararlara göre 13 Nisan 2021 tarihi itibariyle okullardae dönülürken yalnızca 8. ve 12. sınıfların okula devam edeceğini duyurdu. Bu karar iki hafta süresince uygulanacakken sonrasında duruma göre yeni kararlar alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıkladığı kararlarda okul öncesi eğitime devam edileceğini anaokulları ve kreşlerin açık olacağını açıkladı.