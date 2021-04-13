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Hangi sınıflar açık olacak? Anaokulları ve kreşler açık mı?

Kabine toplantısı sonrası alınan salgın tedbirleri kararlarının açıklanması sonrasında birçok kişi anaokulları ve kreşlerin açık olup olmadığını araştırmaya başladı. İki haftalık kısmi kapanma boyunca hangi sınıfların eğitime devam edeceği ve kreşlerin açık olup olmayacağını haberimizden öğrenebilirsiniz.

13 Nisan 2021 Salı 21:47
Hangi sınıflar açık olacak? Anaokulları ve kreşler açık mı?
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13 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında alınan yeni kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Koronavirüs salgını tedbirleri doğrultusnda iki haftalık kısmi kapanma kararı alındığını açıklayan Erdoğan, okullar ile ilgili alınan kararları da açıkladı.

Hangi sınıflar açık olacak?

Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı kararlara göre 13 Nisan 2021 tarihi itibariyle okullarda uzaktan eğitime dönülürken yalnızca 8. ve 12. sınıfların okula devam edeceğini duyurdu. Bu karar iki hafta süresince uygulanacakken sonrasında duruma göre yeni kararlar alınacak.

Anaokulları ve kreşler açık mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıkladığı kararlarda okul öncesi eğitime devam edileceğini anaokulları ve kreşlerin açık olacağını açıkladı.



Son Güncelleme: 13.04.2021 21:47
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