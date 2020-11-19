Hangi sınavlar iptal edildi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen kabine toplantısından sonra alınan kararlar çerçevesinde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda sınavlara ilişkin açıklamalar yaptı. Veliler ile öğrenciler okulların 31 Aralık 2020’ye kadar ertelenmesinden sonra sınavların ne zaman yapılacağı merak edilmeye başlanmıştı.

‘’Uzaktan eğitimle devam edeceğiz’’

kararının alınması sonrasında dikkatler okul sınavlarına çevrilmişti. Bakan Selçuk’un yaptığı açıklamalarda sınava ilişkin ayrıntılar verildi.

Bakan Selçuk, 20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmi, özel ve yaygın öğretim kurumlarında faaliyetlerin uzaktan eğitimle devam edeceğini duyurdu.