İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
AK Parti MKYK listesi belli oldu
Son Dakika
AK Parti MKYK listesi belli...
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse savaş açan Nar kabuğunun faydaları
Son Dakika
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse...
Akaryakıt satışları ile ilgili flaş karar! Tüm dağıtım sistemi değişiyor..
Son Dakika
Akaryakıt satışları ile ilgili flaş...
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...

Hangi sınavlar ertelendi? Hangi sınıflarda sınavlar olacak, hangi sınıflarda sınavlar olmayacak?

Coronavirüs salgını sebebiyle online olarak devam eden okullar, yeni sistem ile il vaka sayılarına göre tekrar yüz yüze eğitime dönmüştü. Fakat vaka sayılarının artması ile birlikte tedbirler alınmaya devam ediliyor. Bazı illerde sınavların ertelenmesi ve ileri bir tarihe alınması kararlaştırıldı. Tüm detaylar haberimizde..

25 Mart 2021 Perşembe 17:39
Hangi sınavlar ertelendi? Hangi sınıflarda sınavlar olacak, hangi sınıflarda sınavlar olmayacak?
Takip Et:

Hangi sınavlar ertelendi?

Yüksek ve çok yüksek risk bulunan şehirlerde ortaokul,5,6,7. Sınıflarda 26 Mart tarihinden sonraki sınavlar 3 Mayısıs tarihine ertelendi. İlkokul 4. sınıf ve ortaokul 8. sınıf sınavları ise okullarda yüz yüze gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada :

‘ Yüz yüze eğitime devam eden okul ve sınıflarda sınavlar okul ortamında yüz yüze yapılacaktır. Yüksek ve çok yüksek risk gruplarındaki illerde ortaokulların 5,6 ve 7’inci sınıflarında 26 Mart Cuma gününe kadar yapılamayan sınavlar, 3 Mayısıs Pazartesi gününden itibaren yapılacak şekilde planlanacaktır. Yüz yüze eğitimin devam ettiği ilkokul 4’üncü sınıflar ve ortaokulların 8’inci sınıflarında sınavlar, okul ortamızda yüz yüze yapılmaya devam edilecektir.’ ifadelerini kullandı.



Son Güncelleme: 25.03.2021 17:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SınavOkulMeb
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bilfen deneme sınav sonuçları sorgulama ve öğrenme
Bilfen deneme sınav sonuçları sorgulama ve öğrenme
Lise son sınıf sınavları ne zaman, sınavlar ertelendi mi?
Lise son sınıf sınavları ne zaman, sınavlar ertelendi mi?
Liselerde yüz yüze sınavlar ne zamana ertelendi? Lise sınavları ertelendi işte yeni tarihler
Liselerde yüz yüze sınavlar ne zamana ertelendi? Lise sınavları ertelendi işte yeni tarihler
Okullar tekrar kapanacak mı? Bakan Selçuk yanıtladı!
Okullar tekrar kapanacak mı? Bakan Selçuk yanıtladı!
EBA canlı dersim var mı?
EBA canlı dersim var mı?
2021 yaz tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?
2021 yaz tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?

Popüler Haberler

Hangi sınavlar ertelendi? Hangi sınıflarda sınavlar olacak, hangi sınıflarda sınavlar olmayacak?
Askere gidecek olanların yapması gerekenler nelerdir? 2021 Askerlik işlemleri
Emekli promosyonları en yüksek veren banka hangisi? 2021 Emekli promosyonu en fazla hangi banka veriyor?
Çoban destekleri ne zaman ödenecek? 2021 çoban desteği ne zaman verilecek?
Erken emekliliğin kişiye sağladığı fırsatlar nelerdir?
80.000 TL'ye verilen faiz tutarı nedir? 25 Mart 2021 Perşembe Bankaların 80 Bin TL mevduat getirisi
2021 Tarım ve Orman Bakanlığı Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak?
SGK grip aşısını karşılar mı? 2021 SGK aşı ödemeleriyle ilgili gelişme
2021 Şaban ayı 13., 14., 15. gecesi Eyyam-ı Biyz orucu ne zaman, hangi günlere denk geliyor?
PTT torba kapandı nedir, ne demek, torba açıldı ne demek?
Agi asgari ücrete dahil mi? 2021
Ezan okunurken namaz kılınır mı? Ezan bitmeden namaz kılınabilir mi, kılınmaz mı?
Kamera Arkası sunucusu Beyza Şekerci kimdir, nereli, kaç yaşında?
Show TV canlı yayın akışı 23 Mart 2021 Salı Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Uyanış Büyük Selçuklu Başulu Hatun kimdir? Pınar Töre biyografisi
Netflix Türkiye Nisan 2021 yeni içerikleri
Çukur 5. sezon olacak mı? Çukur yeni sezonda devam edecek mi?
Ziraat Bankası temel ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? 2021 Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvuru yolları
Emanet 145. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 26 Mart Cuma Kanal 7
Football Manager 2021 en iyi genç yetenekler listesinde kimler var? FM 2021 en iyi genç yetenekler
Bilfen deneme sınav sonuçları sorgulama ve öğrenme

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.