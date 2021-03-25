Hangi sınavlar ertelendi? Hangi sınıflarda sınavlar olacak, hangi sınıflarda sınavlar olmayacak?

Hangi sınavlar ertelendi?

Yüksek ve çok yüksek risk bulunan şehirlerde ortaokul,5,6,7. Sınıflarda 26 Mart tarihinden sonraki sınavlar 3 Mayısıs tarihine ertelendi. İlkokul 4. sınıf ve ortaokul 8. sınıf sınavları ise okullarda yüz yüze gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada :

‘ Yüz yüze eğitime devam eden okul ve sınıflarda sınavlar okul ortamında yüz yüze yapılacaktır. Yüksek ve çok yüksek risk gruplarındaki illerde ortaokulların 5,6 ve 7’inci sınıflarında 26 Mart Cuma gününe kadar yapılamayan sınavlar, 3 Mayısıs Pazartesi gününden itibaren yapılacak şekilde planlanacaktır. Yüz yüze eğitimin devam ettiği ilkokul 4’üncü sınıflar ve ortaokulların 8’inci sınıflarında sınavlar, okul ortamızda yüz yüze yapılmaya devam edilecektir.’ ifadelerini kullandı.