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Hangi okullar açılacak? 1 Mart Pazartesi düz liseler açılıyor mu?

Kısa zaman öncesinde alınan tedbirler kapsamında okulların tekrardan eğitim-öğretim hayatına yüz yüze başlayacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Şubat tarihi ile köy okullarının yüz yüze eğitime başlayacağını duyurdu. 1 Mart tarihi itibariyle resmi ve özel okullar ilkokul, imam hatip ortaokul ve 8. Sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağı duyuruldu.

21 Şubat 2021 Pazar 14:29
Hangi okullar açılacak? 1 Mart Pazartesi düz liseler açılıyor mu?
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Milli Eğitim Balanı Ziya Selçuk konu ile ilişkili açıklamalarda bulundu. 15 Şubat 2021 tarihi ile seyreltilmiş program ile birlikte köy okullarının öğretim hayatına başlayacağında herhangi bir sakınca bulunmadığı söylendi.

1 Mart tarihi ile resmi ve özel okullar olmak üzere ilkokul, ana sınıf öğrencileri haftada 2 gün okula gidecek şekilde eğitim alacakları duyuruldu. 8. Sınıfların yüz yüze eğitimi ise okul yönetimleri tarafından karar verileceği söylendi.

Ortaokul 5.6.7 sınıfların uzaktan devam edeceğini belirten Bakan Selçuk uzaktan eğitim alacak öğrenciler için EBA TV ve EBA canlı derslerin devam edeceği söylendi.

 Çocuğunu okula göndermek istemeyen veliler ise okul müdürlüklerine yazılı başvuruda bulunacak. Bu süreçte öğrenci devamsız sayılmayacak.  Dersler 30 dakika ve 10 dakika teneffüs şeklinde işlenecek .

Düz liselerin açılışı için açıklama yapmayan Bakan 9.10 ve 11. Sınıfların uzaktan devam edeceğini sadece 12. Sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağını duyurdu.



Son Güncelleme: 21.02.2021 14:29
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Anahtar Kelimeler:
Yüz YüzeOrtaokulLiseSınıfOkul
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