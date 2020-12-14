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Hangi okul öncesi ve kreşler açılıyor?

Kreşler ve Okul Öncesi kurumlar açılıyor mu? Kreşler ne zaman açılıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından hangi açıklamaları yaptı? Koronavirüs salgını kapsamında yeni alınan kararlar ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda kreşlerin açılacağını duyurdu. Vatandaşlar kreşlerin ne zaman açılacağını araştırıyorlar.

14 Aralık 2020 Pazartesi 21:57
Hangi okul öncesi ve kreşler açılıyor?
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Kreşler Açılıyor Mu? Koronavirüs Salgını Kapsamında Yeni Alınan Kararlar Ne?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısında alınan yeni kararlar gereği kreşlerin açılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda kreşlerin 4 Ocak 2021 tarihinden sonra açılacağına karar verildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı konuşmada, kamuya ait okul öncesi kurumların ve ana sınıfları hariç faaliyetlerin sürdürüle bilineceğini açıklamıştır.

Cumhurbaşkanı Esnaflara Yönelik Müjdeler Ve Kısıtlamalar İle İlgili Açıklamaları Ne?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son gerçekleştirilen kabine toplantısında alınan ilave tedbirlerin vatandaşlarla paylaşıldığını belirtti. Bugün alınan sonuçların değerlendirildiğini, uygulanan tedbirlerin olumlu etkilerinin görülmeye başlandığını ve bu salgınla mücadele kapsamında herkesin katkılarının olmasını beklediğini bunun milli bir görev olduğunu vurguladı. Bu çerçevede müjdelerini milletle paylaşmak istediğini söyledi.

  • Yıl sonuna kadar % 20’den %10’a indirilen stopaj süresinin 1 Haziran’a kadar uzatıldığını, % 18’den %8’e indirilen işyeri kiralama hizmetindeki KDV oranının da 1 Haziran’a kadar devam edeceği kararının alındığını açıkladı. Birçok sektöründe içinde bulunduğu KDV indirimlerinin sürelerinde 1 Haziran’a kadar ertelemeye gidildiğini söylemiştir.
  • Konaklamadan yeme içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma kadar pek çok sektörü ilgilendiren KDV indirimlerinin de 1 Haziran’a kadar uzatıldığını açıkladı.
  • Belediyelere mülkiyet veya tasarruflarında bulunan taşınmazların, irtifak hakları, kiralama ve benzeri kullanımlardan kaynaklanan bedellere indirim veya erteleme kararlarının alınabilme imkanlarının sağlandığını söyledi.
  • 806 bin vatandaşın ve kısıtlamalardan kaynaklı doğrudan etkilenen 432 bin 567 esnafın, toplamda 1 milyon 239 bin 438 kişiye 3 ay süreyle aylık 1000 TL destek ödemesi yapılacağını duyurdu.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamalarda, ayda 1 milyar 240 milyon lira toplamda 3 milyar 718 milyon liralık desteği esnafa sağlandığını vurguladı.
  • Hibe şeklinde verilecek olan esnaf destek ödemesinin taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, terzi, oto tamircisi, pazarcı, lokantacı, kadın ve erkek kuaförü, pastaneci, yurt, pansiyon, kreş, düğün salonu işletmecisi kesimlerin bu destek yararlanacağını duyurdu.
  • İşyerleri kira olan esnafların 3 aylık süreyle büyükşehirlerde olan esnaflara 750 TL, diğer illerde olan esnaflara ise ayda 500 TL kira desteği sağlanacağını duyurdu.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilerleyen 3 aylık süreçte esnaflara 5 milyarlık destek sağlanmasının planlandığını söyledi.
  • Hazine taşınmazları üzerindeki turizm tesisleri ile deniz turizmi tesislerinin kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma ve hasılat payları ile ecrimisillerin ödeme sürelerini başvuru şartı aranmadan 1 yıl ertelendiğini duyurdu.

 



Son Güncelleme: 14.12.2020 21:57
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Anahtar Kelimeler:
KreşAna OkuluOkul öncesiKoronavirüsKabine Toplantısı
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