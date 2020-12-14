Hangi okul öncesi ve kreşler açılıyor?

Kreşler Açılıyor Mu? Koronavirüs Salgını Kapsamında Yeni Alınan Kararlar Ne?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısında alınan yeni kararlar gereği kreşlerin açılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda kreşlerin 4 Ocak 2021 tarihinden sonra açılacağına karar verildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı konuşmada, kamuya ait okul öncesi kurumların ve ana sınıfları hariç faaliyetlerin sürdürüle bilineceğini açıklamıştır.

Cumhurbaşkanı Esnaflara Yönelik Müjdeler Ve Kısıtlamalar İle İlgili Açıklamaları Ne?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son gerçekleştirilen kabine toplantısında alınan ilave tedbirlerin vatandaşlarla paylaşıldığını belirtti. Bugün alınan sonuçların değerlendirildiğini, uygulanan tedbirlerin olumlu etkilerinin görülmeye başlandığını ve bu salgınla mücadele kapsamında herkesin katkılarının olmasını beklediğini bunun milli bir görev olduğunu vurguladı. Bu çerçevede müjdelerini milletle paylaşmak istediğini söyledi.