Hangi liselerde yüz yüze eğitim başlayacak? MEB 1 Mart 2021 açılacak liseler

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Mart itibariyle yüz yüze eğitimin başlayacağı liseler belirlendi. Normalleşme sürecine geçilmesiyle uzun süredir verilen uzaktan eğitimin yerini yüz yüze eğitim alacak. Bakanlığın açıklaması ile hangi liselerin eğitime başlayacağı açıklandı.

1 Mart’ta hangi liseler açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Mart ayı itibarıyla eğitime başlayacak okullar şunlar:

Açık öğretim liseleri,

Anadolu imam hatip liseleri,

Anadolu liseleri,

Çok programlı Anadoluliseleri,

Fen liseleri,

Mesleki eğitim merkezleri,

Mesleki ve teknik Anadolu liseleri,

Mesleki ve teknik eğitim merkezleri,

Sosyal bilimler liseleri.

Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri hangi okulları kapsıyor?

Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin bünyesinde sağlık, spor, ticareti turizm, tarım ve güzel sanatlar gibi birimler yer almaktadır. Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin bünyesinde bulunan okullar ise şunlardır:

Anadolu sağlık meslek liseleri,

Ticaret meslek liseleri,

Turizm meslek liseleri,

Kız teknik ve meslek liseleri,

Teknik ve endüstri meslek liseleri,

Tarım ve meslek liseleri,

Anadolu güzel sanatlar liseleri,

Spor liseleri.