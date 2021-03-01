Hangi illerde yüz yüze eğitim başlayacak?

Bugün yapılan kabine toplantısı sonrasın kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip normalleşme kapsamında atılacak adımları ve en çok merak edilen yüz yüze eğitimin başlamasıyla ile ilgili olarak yol haritasını açıkladı.

Yüz yüze eğitim ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Erdoğan İllerin risk durumuna göre sınıflandırıldığını ve bu kapsamda tüm illerimizde okul öncesi, ilkokulların tamamının, ortaokul ve lise son sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitimlerine başlayacağını, buna ilaveten orta ve düşük riskli illerde ise ortaokul ve lise kademelerinde ki öğrencilerin yüz yüze eğitimlere başlayacağını duyurdu.

Sınavlar ile ilgili olarak ise risk grublarına bakılmaksızın tüm illerde ki öğrenciler ilk dönemden kalma sınavlarını yüz yüze olacaklar.

İşte illerin risk haritası ;

Düşük riskli (mavi),

orta riskli (sarı),

yüksek riskli (turuncu)

çok yüksek riskli (kırmızı)