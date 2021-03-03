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Hangi illerde okulların açılması onaylandı? Hangi sınıflar okula gidecek? Yüz yüze eğitime hangi sınıflar katılacak?

Bir süredir gündemde olan yüz yüze eğitim hakkında açıklamalar yapıldı. Velilerin ve öğrencilerin aklındaki hangi illerde hangi sınıflar yüz yüze eğitim görecek soruları ise merak konusu haline geldi. İşte yüz yüze eğitim konusunda onaylanan iller ve sınıflar...

03 Mart 2021 Çarşamba 15:33
Hangi illerde okulların açılması onaylandı? Hangi sınıflar okula gidecek? Yüz yüze eğitime hangi sınıflar katılacak?
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Büyük tartışmalar yaratan yüz yüze eğitim hakkında 1 Mart itibarıyla açıklamalar yapıldı. Bir süre önce 1 Mart tarihinde okulların kademeli olarak açılacağı haberini veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 28 Şubat tarihinde yaptığı açıklamayla 1 Mart'ta okulların açılamayacağını Kabine Toplantısının ardından 2 Mart tarihi itibarıyla yüz yüze eğitimin başlayabileceğini ifade etti. Bu açıklamayla beraber velilerin ve öğrencilerin büyük tepkisini çekti. Selçuk velilerden ve öğrencilerden resmi sosyal medya hesabı olan Twitter'dan attığı tweet ile öğrencilerden ve velilerden özür dilerken, gözler bugün yapılacak olan Kabine Toplantısına .çevrilmişti. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği ve tüm Bakanların katıldığı Kabine Toplantısında yeni kararlar alındı. Toplantının ardından ulusa seslenen Erdoğan yeni normalleşme hakkında açıklamalar yaptı. Yüz yüze eğitim hakkında da açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı, hangi illerin ve hangi sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağını duyurdu. 

Hangi illerde hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak?

Yapılan açıklamalar kapsamında 81 ile ait risk haritası gösterilerek haritaya bağlı olarak aşağıda yer alan açıklamalar yapıldı.

  • Okullar, Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8’inci ve 12’nci sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır.
  • Düşük ve orta riskli illerde, ilaveten ortaokullar ve liseler dâhil diğer kademelerde de eğitim öğretime başlanacaktır.
  • Yüksek ve çok yüksek riskli illerimizde ise, genel uygulamanın dışında, sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacaktır.

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan risk haritasına göre;

Düşük Riskli (Mavi), Orta Riskli (Sarı), Yüksek Riskli (Turuncu), Çok Yüksek Riskli (Kırmızı) olarak belirlendi. 



Son Güncelleme: 03.03.2021 15:33
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