Halk Eğitim kursları ne zaman açılacak? Yarım kalan kurslar devam edecek mi?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Halk Eğitim Merkezlerindeki eğitim faaliyetlerine ara verilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Halk Eğitim Merkezleri 11 Ocak 2021 tarihinden itibaren yüz yüze eğitime devam edecek.

Halk eğitim kursları ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından halk eğitim merkezlerine konuyla ilgili resmi yazı gönderildi. Yazıda, pandemi nedeniyle ara verilen halk eğitim kurslarının devam edeceği belirtildi. Bu kapsamda 4 Ocak 2021 tarihine kadar ara verilen halk eğitim kursları, 11 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlayacak.

Resmi yazıya göre, 20 Kasım 2020 tarihinden itibaren durdurulan kursların eksik olan tüm saatleri yüz yüze tamamlanacak. 11 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitimde, sokağa çıkma yasaklarına ve 20 yaş altı için yasak saatleri dikkate alınarak ders saatleri buna göre düzenlenecek.

Halk eğitim merkezi kurs başvuruları

Milli Eğitim Bakanlığı, e-yaygın programları ile 81 ilde ücretsiz eğitim verilmektedir. Bu kurslardan ücretsiz olarak her yaştan vatandaş faydalanabilmektedir. Halk eğitim merkezlerinde 2021 yılında açılan kurslar şöyle sıralanır:

Bilgisayar İşletmenliği,

İşaret Dili,

İngilizce,

Hijyen eğitimleri,

Kur’an-ı Kerim okuma,

İlk Yardım,

Okullar Hayat Olsun Projesi Etkinlikleri,

El Sanatları,

Giyim ve dikiş kursları,

Temel düzeyde okuma yazma,

İş Sağlığı ve Güvenliği,

Müzik ve Resim,

Robotik Kodlama,

Basketbol ve Futbol,

Salgın döneminde veli eğitimleri.

e-yaygın kurslarına nasıl başvuru yapılır?

Pandemi nedeniyle kurslar kapatıldıktan sonra e-yaygın kurslarıyla eğitime devam edildi. E-yaygın kursları için başvurular hala devam etmektedir. 4 Ocak 2021 tarihinden sonra açılması planlanan eğitimler ücretsizdir. Çocuklar için robotik kodlama kursunun yaş sınırı ilkokul ile sınırlıdır ve diğer kurslar için 14 yaşından büyük herkes başvuruda bulunabilmektedir. Ancak 18 yaş altındaki çocukların bu kurslara katılabilmeleri için veli izin dilekçesi almaları gerekmektedir.

Başvuru yapmak isteyen kişiler, ilk ve ilçelerdeki halk eğitim merkezlerine gidip başvuru formu doldurmalıdır.

En az 12 kişi ile açılan sınıflar için, haftalık en az 12 saat, en fazla 40 saat olarak planlanmıştır.

Kurslarda sertifika almak için 50 geçme notu şartı bulunmaktadır. Toplam saatin 5’te 1’inden fazla devamsızlık yapan ve geçme notunun altında kalan kursiyerler sertifika alamazlar.

e-devlet sistemine giriş yaparak e-yaygın sistemi üzerinden, başvurular sekmesinden ön başvuru yapabilir ve listeden katılmak istediğiniz kursu seçebilirsiniz.

Hayat boyu öğrenme portalı

MEB hayat boyu öğrenme portalı üzerinden kişilerin başvuruları, sertifikaları ve not bilgileri sorgulanabilmektedir. Bu uygulama ile;

Uzaktan eğitim kursiyer girişleri,

Program listeleri inceleme,

Sertifika, yeterlilik belgesi sorgulama,

İş alanları ve istihdam ile ilgili tüm detaylar öğrenilebilmektedir.