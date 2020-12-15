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Halk Eğitim devam eden ve ertelenen kurslar ne zaman açılacak? Yarım kalan kurslar ve sertifikalar nasıl alınacak?

Türkiye geneli il ve ilçelerde yaygın olarak eğitim hizmeti veren kurumlar arasında olan Halk Eğitim Merkezleri çeşitli kurslar ile hizmet vermektedir. Koronavirüs nedeni ile 04.01.2021 tarihine kadar eğitime ara veren Halk Eğitim Merkezleri, eğitimi devam eden vatandaşlara online olarak eğitim vermeye devam ediyor.

15 Aralık 2020 Salı 17:23
Halk Eğitim devam eden ve ertelenen kurslar ne zaman açılacak? Yarım kalan kurslar ve sertifikalar nasıl alınacak?
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Halk Eğitim Merkezi e-Yaygın kurs başvuruları

   MEB, yeni e-Yaygın programları ile Türkiye genelinde ücretsiz olarak bütün vatandaşlara öğrenme ve istihdam imkanı sağlıyor. Bu kurslar sayesinde her yaştan vatandaş öğrenme ve istihdam imkanı yakalıyor. Halk Eğitim Merkezleri’nde  2020 – 2021 eğitim ve öğretim yılında açılmış ve açılacak olan bölümler şu şekildedir;

  • Gıda sektöründe çalışanlar için hijyen eğitimi
  • Bilgisayar İşletmenliği,
  • Kuran-Kerim Okuma,
  • İşaret Dili,
  • Okullar Hayat Olsun Projesi Etkinlikleri,
  • İngilizce tüm seviyeler,
  • İlk Yardım,
  • Giyim, Dikiş Kursları,
  • El Sanatları,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği,
  • Salgın Döneminde Veli Eğitimleri,
  • Temel Düzeyde Okuma Yazma,
  • Basketbol ve Futbol Kursları,
  • Müzik, Resim
  • Robotik Kodlama,
  • Pandemi Hijyen Eğitimleri en çok açılan ve tercih edilen eğitimlerdendir. 

       Ayrıca İşkur ile anlaşmalı olarak koronavirüs tedbirleri gereğince, maske dikim kursları da açılmıştır.

 

  Pandemi nedeni ile kurslar kapanmasına rağmen, online gerçekleştirilen e-Yaygın kurslarına başvurular halen devam ediyor. 04.01.2021 tarihinden itibaren açılacak olan eğitimler ücretsiz olarak verilecek. Çocuklar için getirilen Robotik Kodlama yaş sınırı sadece ilkokula giden çocuklar için geçerli olup, diğer altenatiflere 14 yaş ve üzeri herkes başvuru yapabilecek. Ancak 18 yaş altındaki çocuklardan veli izin dilekçesi alma zorunluluğu var.

 Başvuruda bulunmak için, e-Devlet’e giriş yapıp e-Yaygın sisteminden başvurular seçeneği ile açılacak kurslara ön başvurunuzu yapabilirsiniz. Ayrıca, aynı listeden seçmek istediğiniz kursların açılmasını da talep edebilirsiniz. Başvurunuzu yaptıktan sonra başvurunuzun durumunu e-Yaygın aracılığı ile kontrol edebilir veya da Halk Eğitim Merkezi şubelerini arayarak başvurunuzla ilgili bilgi alabilirsiniz.

Genel kurs bilgileri şu şekilde;  açılacak sınıflar en az 12 kişi ile sınırlandırılıyor. Haftalık ders saatleri ise en az 12 ile en fazla 40 saat olarak planlanıyor. Her bir modül için geçme notu 50 ile şartlandırılıyor. Toplam ders saatinin 5’te 1’inden fazla devamsızlığı olan ve geçme notunun altında kalan kursiyerler sertifika alamıyor.

 

MEB Hayat Boyu Öğrenme Portalı

 MEB Hayat Boyu Öğrenme Portalı, kişilerin başvurularını gerçekleştirme ve sorgulama, sertifika ve notlarını kontrol etme imkanını buldukları bir platformdur.

 

Halk Eğitim Merkezi kursları açılacak mı ?

 Kişilerin online olarak ya da kurum yetkililerine bizzat yaptıkları başvurular, 04.01.2021 tarihine kadar değerlendirilmeyecek. Fakat, kursu devam eden ve ara vermek zorunda kalan vatandaşlar online eğitim portalı üzerinden eğitimlerine devam edebilme imkanına sahipler.

  Halk Eğitim Merkezleri ile ilgili merak edilen bir diğer konu ise kursların tamamen kapatılıp kapatılmayacağı. Aralık ayında kapatılan kurslar, kalan süre tamamlanmadan kapatılmayacak. Yapılan açıklamaya göre, tamamlanmasına belli bir süresi kalan kurslar 31. 12. 2020 tarihinden sonra normal veya da telafi eğitimi olarak eğitimlerine devam edecekler. Eğitimini tamamlayan kursiyerler kurs bitirme belgelerini alabilecekler. Ancak telafi eğitimlerinin ne kadar süreceği henüz belli değil.

 

 



Son Güncelleme: 15.12.2020 17:23
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Anahtar Kelimeler:
Halk Eğitim MerkeziOnlineKursSertifika
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