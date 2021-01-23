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Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında 8 ve 12'nci sınıflara özel izin!
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Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında 8 ve 12'nci sınıflara özel izin!

Koronavirüs salgını nedeniyle diğer sınıflar gibi uzaktan eğitime geçen 8 ve 12'inci sınıf öğrencilerine LGS ve YKS sınavları için özel izinle muaf olabilecekleri belirtildi. Yarıyıl tatili içerisinde yapılması planlanan destekleme ve yetiştirme kursları için de yine özel izin belgesiyle muafiyet verileceği bildirildi.

23 Ocak 2021 Cumartesi 11:59
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında 8 ve 12'nci sınıflara özel izin!
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan bir kararda Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek olan 8 ve 12’inci sınıflara özel izin belgesi verileceği belirtildi. Söz konusu özel izin belgesi ile hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması süresi içerisinde 8 ve 12'nci sınıf öğrencileri kısıtlamadan muaf olacaklar. 

MEB ve İçişleri Bakanlığı’nın izni ile yarıyıl tatili içerisinde yapılması planlanan destekleme ve yetiştirme kurslarına katılacak olan öğrencilere de okul yönetimi tarafından özel izin belgesi düzenleyecek. Buna göre öğrenciler okullarından söz konusu kurslara katıldığına yönelik izin belgesi alan öğrenciler sokağa çıkma kısıtlaması saatleri arasında okullarına gidebilecekler.

 

 



Son Güncelleme: 23.01.2021 11:59
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Anahtar Kelimeler:
Sokağa çıkma Kısıtlaması8 Sınıf12 Sınıfözel Izin BelgesiMuafiyet
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