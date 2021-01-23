Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında 8 ve 12'nci sınıflara özel izin!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan bir kararda Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek olan 8 ve 12’inci sınıflara özel izin belgesi verileceği belirtildi. Söz konusu özel izin belgesi ile hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması süresi içerisinde 8 ve 12'nci sınıf öğrencileri kısıtlamadan muaf olacaklar.

MEB ve İçişleri Bakanlığı’nın izni ile yarıyıl tatili içerisinde yapılması planlanan destekleme ve yetiştirme kurslarına katılacak olan öğrencilere de okul yönetimi tarafından özel izin belgesi düzenleyecek. Buna göre öğrenciler okullarından söz konusu kurslara katıldığına yönelik izin belgesi alan öğrenciler sokağa çıkma kısıtlaması saatleri arasında okullarına gidebilecekler.