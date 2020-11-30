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Hafta sonu 5-6 Aralık'ta yapılacak Açık Öğretim sınavları yapılacak mı, ertelenecek mi?

Yapılan kabine toplantısı ardından hafta sonlarında sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verildi.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5-6 Aralık tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan Açık Öğretim Sınavları'nın bu yasağa denk gelmesiyle birlikte sınava girecek olanlar araştırmalarına başladılar...

30 Kasım 2020 Pazartesi 22:41
Hafta sonu 5-6 Aralık'ta yapılacak Açık Öğretim sınavları yapılacak mı, ertelenecek mi?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında Covid-19 virüsüne ilişkin alınan yeni tedbirleri açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında, hafta sonlarında tüm vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağını aktardı.

Bu açıklama sonrasında hafta sonunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan Açık Öğretim Kurumları Sınavlarının nasıl gerçekleştirileceği ile ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı. Daha önceden yapılan açıklamada Açık Öğretim Sınavlarının 5-6 Aralık tarihlerinde gerçekleştirileceği bildirilmişti.

Açık Öğretim Sınavları ertelendi mi?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan bir son dakika açıklama ile birlikte hafta sonunda gerçekleştirilecek olan Açık Öğretim sınavları ile ALES gibi sınavların ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi. Ertelenen sınavların hangi tarihte gerçekleştirileceği bildirilmezken, yeni tarihlerle alakalı ilerleyen süreçte yeni bir açıklama yapılması bekleniyor. Bu açıklama yapıldığında yine sitemiz üzerinden tüm ayrıntıları öğrenebilirsiniz.



Son Güncelleme: 30.11.2020 22:41
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Anahtar Kelimeler:
MebCovid-19KoronavirüsAçık Öğretim SınavıSokağa çıkma Yasağı
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