İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Berrak Tüzünataç'dan eleştirilere sert yanıt! Mutlu olmak istiyorum
Berrak Tüzünataç'dan eleştirilere sert yanıt!...
Nurgül Yeşilçay'ın Acun Ilıcalı paylaşımı kahkahaya boğdu
Nurgül Yeşilçay'ın Acun Ilıcalı paylaşımı...
Dwayne Johnson'dan korona virüs paylaşımı! Ailecek yakalandık
Dwayne Johnson'dan korona virüs paylaşımı!...
A101 Aktüel Katalog Yayımlandı! 3 Eylül 2020 indirimli ürünler A101'de olacak!
A101 Aktüel Katalog Yayımlandı! 3...

Gürsoy Vakfı bursu ne kadar? 2020 Gürsoy Vakfı bursu için şartlar

Gürsoy Vakfı bursu ne kadar? Gürsoy Vakfı bursu için şartlar ile ilgili yeni ayrıntılar 4 Eylül 2020 Cuma tarihinde internet ve yazılı basınla paylaşılmaya devam ediyor. 4 Eylül 2020 gününe ait Gürsoy Vakfı bursu ne kadar? Gürsoy Vakfı bursu için şartlar hakkında tüm güncel detayları sitemizden okuyabilirsiniz.

04 Eylül 2020 Cuma 12:58
Gürsoy Vakfı bursu ne kadar? 2020 Gürsoy Vakfı bursu için şartlar
Takip Et:

Gürsoy Vakfı’nın hazırlamış olduğu burs programlarına başvuruda bulunabilmek için vakfın resmi web sayfasına giriş yapmanız gerekmektedir. Gürsoy Vakfı, Yüksek Öğretim kurumu öğrencilere bir eğitim – öğretim yılı boyunca burs sağlamaktadır. Vakfın tekrarlamış olduğu burs programına katılım sağlayabilmek için adayların gerekli şartları taşıması gerekir. Gürsoy vakfı burs temel şartlarına uyum sağlanması halinde başvuruda bulunarak burslardan yararlanılabiliyor.

Gürsoy Vakfı burs başvuru şartları nelerdir?

Gürsoy Vakfı’nın hazırlamış olduğu burs programına katılım sağlayacak öğrencilerin;

T.C. vatandaşı olması,

Maddi desteğe ihtiyaç duyması,

Gelir sağlayan bir işte çalışmaması,

Devlet üniversitelerinin ön lisans veya lisans bölümlerinde eğitim görmesi,

Devlet veya özel kurumlardan burs almaması,

En çok 3 dersten başarısız not alıp en az 2.5 not ortalamasına sahip olması gerekmektedir.

Gürsoy Vakfı burs başvurularında gereken belgeler nelerdir?

Gürsoy Vakfı’ndan burs alacak adayların;


Burs dilekçesi,

Kimlik belgesi fotokopisi,

Not ortalaması belgesi,

Yeni eğitim – öğretim yılına geçildiğine dair doküman,

Ailenin aylık gelirini gösteren belge,

İkametgah belgesi,

Bir vesikalık fotoğraf ile başvuru yapması gerekmektedir.

Kimler Gürsoy Vakfı bursuna başvuru yapamaz?

Not ortalaması 2.5’in altındaki öğrenciler,

Aylık geliri yüksek olanlar,

T.C. vatandaşı olmayanlar burslardan yararlanamazlar.



Son Güncelleme: 04.09.2020 12:58
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ALES sonuçları açıklandı
ALES sonuçları açıklandı
2020 öğretmenlere il içi yer değiştirme başvuruları başladı!
2020 öğretmenlere il içi yer değiştirme başvuruları başladı!
ALES Sınav sonuçları açıklandı
ALES Sınav sonuçları açıklandı
Okullar 21 Eylül'de açılacak mı? Hangi sınıflar okula nasıl devam edecek ?
Okullar 21 Eylül'de açılacak mı? Hangi sınıflar okula nasıl devam edecek ?
Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan önemli açıklama!
Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan önemli açıklama!
2020 ALES sınav sonucu ne zaman açıklanacak? ALES sonuç açıklanma tarihi belli oldu!
2020 ALES sınav sonucu ne zaman açıklanacak? ALES sonuç açıklanma tarihi belli oldu!

Popüler Haberler

E devlet trafik cezası ödeme nasıl yapılır? e devlet trafik cezası borç sorgulama ve ödeme
Gürsoy Vakfı bursu ne kadar? 2020 Gürsoy Vakfı bursu için şartlar
2020 SPK SPL lisansları ne işe yarar? SPK SPL lisans şartları
Koltuk altı kararması neyle geçer? Koltuk altı kararması nasıl düzelir?
Evde bakım maaşları ne kadar oldu Eylül 2020 ? Evde bakım maaşı ödeme miktarları
Ev hanımlarına emeklilik yolu açıldı mı? Ev hanımları emekli olabilir mi?
Asgari ücretin 1/3'ü ne kadar? 2020
Muhtaç aylığı başvurusu nasıl yapılır? 2020 muhtaç aylığı alma şartları
SGK silinen prim günleri geri alma mümkün mü? Emeklilik için silinen prim günleri alınabilir mi?
Hamilelik belirtileri ne zaman ortaya çıkar? Hamilelik belirtileri en erken ne zaman belli olur
Korucu Alımı İçin İlan Yayımlandı! 2019 Güvenlik Korucusu Alımı Başvuru Şartları ve Detayları
PTT yardım parası sorgulama nasıl yapılır? 1000 TL yardım paraları evlere ne zaman dağıtılacak?
2020 Devlet mazot ve gübre destekleri ne kadardır, başvuruları ne zaman yapılır? Mazot ve gübre desteği nasıl alınır?
Kanalların yayın akışları 3 Ekim Perşembe- ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Kenan İmirzalıoğlu yeni diziye mi başlayacak? Yeni sezonda hangi dizide oynayacak?
Rüyada doğum veya hamilelik görmek ne demek, doğum veya hamilelik görmek ne anlama gelir?
Güncel gümüş fiyatları 4 Eylül 2020 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Uzak Ara Eğlence programının erken final yapma sebebi ne?
Türkiye - Macaristan maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Aday kadrolar?
Ferrari Purosangue temel ve teknik özellikleri 2020
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 4 Eylül 2020 Cuma E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.